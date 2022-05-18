恐怖鄰居進屋猥褻女學生還稱「遭陷害」 DNA鑑定打臉

已婚的石姓男子在宜蘭市區租屋，去年9月18日晚間以租屋處電視機程式有異為由，騙鄰居、一名女學生到場查看卻猥褻她，少女逃離，石尾隨且再次下手得逞。宜蘭地檢署指石去年3月也犯類似案件，除依強制猥褻罪起訴外也建請法院從重量刑。宜蘭地方法院依對少年犯強制猥褻罪判石1年6月徒刑，石上訴，台灣高等法院今駁回。

石姓男子2002年間因搶奪、強盜強制性交、強制性交未遂遭高院判刑15年6月，強制治療3年，後來經高等軍事法院裁定減刑為14年6月確定，2016年6月11日縮刑期滿執行完畢。本案羈押期間，石聲稱父親中風、母親糖尿病洗腎，印尼籍太太已失業，家中經濟困苦，請求交保，希望讓他出去工作賺錢，但遭法院駁回。

石與少女同在宜蘭市租屋，當天晚上8點藉「電視機程式有問題」之名到少女租屋處詢問是否可協助處理，過程中遇到少女母親買飯來，石與他母親打招呼後離開。石9點多再度上門請少女幫忙，她前往查看時，卻遭侵犯。石犯後還要求少女配合矇騙他老婆，少女事後在學校輔導老師陪同下至警局報案。

宜蘭地檢署指出，石只承認事發時在場，但矢口否認強制猥褻，去年3月11日他即有類似犯罪，兩案僅隔約6個月，顯見他犯後仍無悔意。石不服一審判決，提上訴。

警方到少女住處採證，扣得曾為石所使用的浴巾，在少女的床罩左上側靠近枕頭處附近採獲得可疑斑跡，經送請刑事局鑑定，鑑定結論認定浴巾表面微物DNA-STR型別檢測結果不排除混有石與少女的DNA，且證物男性Y染色體DNA-STR型別也與石的DNA型別相符。高院認為種種跡證顯示石曾猥褻少女、再使用浴巾擦拭身體，石聲稱自己「遭陷害」，是推託之詞。