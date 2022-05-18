保警「獻策」助1.5公噸安毒、K他命闖關 更審維持重判

2019年檢警偵破1.5公噸安毒及K他命走私案，檢警追查發現保三總隊警員吳駿卿，涉嫌在走私過程中「獻策」給毒梟集團，協助規避查緝，吳一、二審均被依貪汙罪判刑12年，上訴最高法院發回更審，今高雄高分院宣判，貪汙部份維持11年徒刑，褫奪公權8年，偽造文書部分判1年6個月。可上訴。

判決指出，毒梟林夏舟密謀從越南走私毒品，林找來負責安檢業務、時任保三總隊第二大隊第一中隊警員吳駿卿，約定事成後分吳1000萬元酬金，吳則「獻策」，提議可冒用某鋼鐵公司的名義，用貨櫃進口生石灰來夾藏毒品，另介紹沈姓報關業者配合。

但2018年首次闖關1000公斤K他命失敗，隔年1月初，林夏舟與吳駿卿等人計畫再用相同手法走私，從越南進口木材合板，藏入1000公斤K他命外，林夏舟自行增加500公斤安非他命。

由於檢警事先掌握情資，貨櫃運抵台灣後，開櫃查驗，搜出茶葉袋包裝的K他命1000包、安非他命500包，每包皆約1公斤；吳俊卿得知將遭開櫃的當天，還洩漏消息給林夏舟及沈姓業者，導致無人出面領櫃，但檢警仍陸續拘捕共犯到案。

一審判林夏舟11年徒刑，褫奪公權3年，吳駿卿則犯貪污罪，與偽造文書部分合併重判12年，褫奪公權8年，吳不服上訴，高雄高分院仍判他12徒刑。吳再上訴最高法院，最高院認為須有其他證據補強證明吳的犯行，撤銷發回高雄高分院