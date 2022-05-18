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影／告所長貪汙遭調職？警員今提勤務表、獎金清冊緊咬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局警員施嘉承12日指控分局，因他取締騎樓違停太多、告發所長貪汙，遭調往20公里外的大甲警分局，時代力量聲援批為「懲罰性調動」，施今再提勤務表、獎勵金清冊爆料，所長同一時間有支援快打站與交通講習勤務，「會影分身嗎」涉貪，分局回應，施員用錯誤報表，經查當日所長依規定請領獎金，並無不法，也送檢方調查，以昭公信。

台中市警員施嘉承與時代力量在12日指控，遭第五警分局以一紙公文，調動到大甲警分局，為「懲罰性調職」，原因與施大量告發騎樓違停、告發水湳所長詐領大型勤務獎金有關，施與時代力量今天再提出勤務表、獎勵金清冊爆料，指控去年10月19日時，水湳所長領了9小時的獎勵金，但同時間卻有支援快打站與參與交通講習，兩項勤務重疊，「難道會影分身嗎，這不是貪汙？」。

時代力量台中市黨部南屯區主任吳佩芸質疑，去年台北北投分局石牌所也有所長詐領快打站勤務獎勵金遭檢舉，北投分局函送檢方偵辦後，也把所長調非主管職，同樣事件發生在台中，為何沒有將涉案所長調離現職，反而調動檢舉警員職務，「在解決提出問題的人嗎」。

台灣警察工作權益推動協會理事鄒宗澤說，分局調動施員沒有說明具體原因，為過去警界長期資訊不對等的現象，缺乏機關民主、正當程序，「今天下派令，明天就報到」讓當事人無法救濟，卻是比記一支申誡還重的處分，而法律上卻視為勤務調動，只能向原單位提出，但球員兼裁判下，哪個單位會承認錯誤？

第五警分局督察組表示，有關施員提供的去年10月19日的勤務表內容，透過內網下載，但非正確資料，根據調查，所長報領快打站的獎金，依法有據，也與交通講習時間錯開，9小時獎勵金，非只有支援快打站，還有深夜的擴大臨檢勤務，經內部清查無不法，為昭公信，全案已在5月初移送台中地檢署調查。

五分局表示，有關施員今年被記申誡部分，是被查出施員在勤區查察時，有3次被發現「偷勤返家」的狀況，未依規定執勤，才處以3支申誡，經保訓會審認有據，不過因事因相同、時間相近有違失，予以撤銷，應合併審究，另作處分。

五分局強調，施員對於調整服務地區不服，已請其現任主管轉達有關「救濟」相關規定的充足訊息，分局將會在收到書面申覆之後，儘速進行審查。施員如有需要，分局也可請人事單位協助進行。

台中市警員施嘉承認調職處分不公，施今與時代力量提出勤務表、獎勵金清冊，指控所長涉嫌貪汙。記者陳宏睿／攝影
台中市警員施嘉承認調職處分不公，施今與時代力量提出勤務表、獎勵金清冊，指控所長涉嫌貪汙。記者陳宏睿／攝影
台中市警員施嘉承（中）認調職處分不公，施今與時代力量提出勤務表、獎勵金清冊，指控所長涉嫌貪汙。記者陳宏睿／攝影
台中市警員施嘉承（中）認調職處分不公，施今與時代力量提出勤務表、獎勵金清冊，指控所長涉嫌貪汙。記者陳宏睿／攝影
台中市警員施嘉承認調職處分不公，施今與時代力量吳佩芸（左）等人提出勤務表、獎勵金清冊，指控所長涉嫌貪汙。記者陳宏睿／攝影
台中市警員施嘉承認調職處分不公，施今與時代力量吳佩芸（左）等人提出勤務表、獎勵金清冊，指控所長涉嫌貪汙。記者陳宏睿／攝影

時代力量 台中市 違停

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