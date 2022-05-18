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里長幫弱勢申請急難救助金 3萬到手2.5萬塞進自己口袋
高雄林園區李姓前里長，2018年幫里內3名弱勢里民申請清水寺的急難救助金，每人可領到1萬元，但他卻僅將5000元交給劉姓婦人，還用立可白，把廟方紅包上的「1萬元」改掉，剩餘2萬5000元被控中飽私囊，後來其中一位里民隔年申請時，發現前年度救助金已遭里長領取，全案才曝光，高雄地檢署偵結，今依侵占罪將李男起訴。
李姓男子2014年至2018年擔任林園區某里長，檢方調查，2018年7月30日，劉姓里民因丈夫重病，急需現金孔急，劉婦找上李男協助，向清水寺申請急難救助金，李後來發現里內失智的蔡黃婦人，及另名徐姓男子也符合申請資格，竟私下填單，「主動」幫兩人申請急難救助金。
李男領到清水寺發給的3萬元後，原本應給每個人1萬元，但他僅將其中的5000元交給劉婦，剩餘的2萬5000元則放入自己口袋。
後來劉婦發現救助金金額不對，查看清水寺紅包袋外觀，發現有字體被立可白塗掉，她與先生用小刀刮除後，才發現紅包寫有「1萬元」字樣，但李男卻堅稱只申請到5000元；隔年劉婦要申請救助金時，詢問廟方才發現前年度申請金額是1萬元。
另名徐男則從友人處得知清水寺有救助金可領，2019年自行向廟方申請，才發現自己前年度就已被里長申請過一次，但核撥的1萬元，卻沒交給他，全案才曝光，憤而向調查局檢舉。
檢方偵辦時李男喊冤，起初稱有將1萬元交給劉婦，後來又改口辯稱有里民患重病，才將其中5000元交給其他里民應急；至於蔡黃、徐男救助金，他也都有如數轉交，只是沒有收據跟紀錄。
檢方傳訊劉婦、徐男及蔡黃婦人家人作證，徐男、蔡黃婦人堅稱沒有收到清水寺的1萬元救助金，檢方另從廟方的申請書、支出單據等，發現李確實幫3人申請1萬元的急難救助金，因此不採信李男說法，今依侵占罪將他起訴。
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