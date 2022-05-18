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鴻海揪內鬼！協理狂收上億「好處費」 判賠千萬違約金

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

任職於鴻海集團旗下富華泰公司產品開發部協理翁世芳，以高於市場價格採購商品，再私下向廠商索取「好處費」，金額逾人民幣1300萬元，鴻海依據雙方簽署的約定書，提給付違約金之訴，向翁求償近三年報酬，最高法院判翁應賠償1000萬元確定。

鴻海主張，翁2004年任職於鴻準公司，隔年調至鴻海，再經公司指派到子公司、位於大陸深圳的富華泰公司擔任產品開發部協理，翁簽署誠信廉潔暨智慧財產權約定書。

未料，翁和下屬優先洩漏富華泰打樣規格參數給廠商，親派工程師協助廠商解決技術及生產問題，竄改測試驗收結果為「合格」，還指示公司以高於一般市場價格，向廠商購買產品，再私下索取「好處費」，翁也被大陸法院判刑8年確定。

鴻海指出，依據約定書內容，翁既然向公司交易對象索取不正利益，公司可請求翁給付最近3年的報酬、違約金、溢付價款損失等，提告求償1000萬元。

翁反駁，鴻海僅提出約定書影本，卻沒有原本，難以作為證據，另鴻海知悉損害時間為2014年10月以前，認為請求權罹於時效。

法院認為，根據約定書影本的簽名筆跡、證人說法等，確認翁有簽署過約定書，翁應受到約定書的拘束；翁實際收到人民幣1384萬元的「好處費」，經大陸法院判刑8年確定，確認翁有向廠商索取回扣

法院指出，經計算翁最近3年受領的報酬共有1443萬餘元，而鴻海請求翁給付1000萬元，沒有逾越受領報酬的範圍，一、二審均判翁應賠償鴻海1000萬元，最高法院駁回上訴，全案確定。

鴻海集團。圖／聯合報系資料照片
鴻海集團。圖／聯合報系資料照片

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