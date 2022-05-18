涉詐領健保費2千5百萬元 醫師、藥師各100萬、50萬交保

嘉義縣某診所林姓醫師與某藥局張姓藥師涉嫌利用俗稱「小蜜蜂」的共犯李姓、2名陳姓民眾，以換取痠痛貼布等說詞蒐集健保卡，10多年來詐領健保醫療費用超過2千5百萬元。

昨天檢調至診所、藥局執行搜索並將相關人等帶回，檢方偵訊後認為涉犯偽造大文書、加重詐欺等罪，沒有羈押必要，將林男100萬元、張男50萬元其他人等10萬元、2萬元、1萬元，分別具保。

檢方表示，檢察官陳靜慧接獲檢舉後指揮嘉義縣調查站、中央健保署南區業務組等專案小組進行查訪、蒐證後，於昨天上午8時許，持搜索票到診所、藥局等2處執行搜索，扣得民眾寄放健保卡等相關物證，並傳喚林姓被告等6人及相關證人10餘人到案，漏夜進偵訊。

檢方查知，診所負責人林男，藥局負責人張男和鄭姓妻子，與俗稱「小蜜蜂」的李姓、2位陳姓民眾，自2009年起，涉嫌先由3位小蜜蜂對外以「免部分負擔即可拿酸痛貼布」等為號召，收集健保卡，再由林男上傳不實診察紀錄及處方箋予張姓夫婦，詐領診察費、藥費及藥事服務費等費用，10餘年來，換算詐領健保醫療費用超過2千5百萬元。