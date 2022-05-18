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抓不怕！曾掙脫腳鐐逃逸 高雄酒駕累犯昨再犯又拒捕

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄36歲何姓男子日前因酒駕自撞，帶返派出所後掙脫腳鐐逃逸，歷時逾30小時追捕，警方才到逮人並依公共危險罪、逃脫罪送辦。豈料，何男昨天再犯酒駕，被警方發現，試圖逃跑、反抗造成員警手部擦挫傷，警詢後，將他依公共危險及妨害公務罪嫌移送偵辦。

林園警分局中庄派出所員警昨天下午2時42分巡邏時，經大寮區巷尾路時，發現何男騎機車轉彎未打方向燈，上前攔查，經酒測發現，酒測值高達每公升0.68毫克，當下他得知違規，當場拔腿逃跑，員警追捕時，仍多次反抗，造成員警手部擦挫傷，最終順利制伏。

經調查發現，何男本月1日騎車在大寮區永芳路酒駕自撞，被帶返派出所，2日清晨掙脫腳鐐從派出所大門逃逸，直到3日在小港區友人家中落網，被依公共危險罪、逃脫罪送辦，也讓當時的大寮分駐所長調職，另當時看顧的值班及備勤兩名員警被依疏縱人犯罪函送懲處。

豈料，何男依舊未學到教訓，再犯酒駕；且為防類似逃逸事件再度重演，警方將人逮捕後，特別銬上手銬以及腳鐐並嚴加看管，警詢後，將他依公共危險及妨害公務罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄36歲何姓男子5月1日酒駕被捕後，又掙脫腳鐐逃逸，警方歷時近２天追捕才逮到人。本報資料照
高雄36歲何姓男子5月1日酒駕被捕後，又掙脫腳鐐逃逸，警方歷時近２天追捕才逮到人。本報資料照
高雄36歲何姓男子5月1日酒駕被捕後，又掙脫腳鐐逃逸，警方歷時近２天追捕才逮到人。記者陳弘逸／翻攝
高雄36歲何姓男子5月1日酒駕被捕後，又掙脫腳鐐逃逸，警方歷時近２天追捕才逮到人。記者陳弘逸／翻攝
高雄36歲何姓男子昨天酒駕拒捕遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄36歲何姓男子昨天酒駕拒捕遭逮。記者陳弘逸／翻攝

酒駕 妨害公務 酒測

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