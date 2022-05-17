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妻稱和同事吃早餐卻吃了13小時 老公得知戴綠帽怒求償
林姓男子因妻子陳女稱要與同事吃早餐，在上午5時出門後便遲至晚間6時未歸而起疑，才發現陳女與小王劉男兩度出遊還過夜，向兩人提告侵害配偶權，新北地方法院以陳女Line對話，認定兩人有二度單獨出遊過夜，判兩人需賠償林男5萬元。
林男主張，陳女去年9月11日向他稱要外出和同事吃早餐，在上午5點出門後，又以朋友聚餐等理由，直至晚上6點都未返家，他詢問同事發現陳女說謊，詢問陳女後才得知她與劉男出遊。
林男稱，陳女還向他提出婚要求，並坦承這已是二度和劉男出遊過夜，堅決要離婚，他詢問劉男為何破壞他的婚姻，劉還狡辯主因出在他身上，讓他十分悲憤，向兩人提告求償90萬元。
劉男辯稱，他從未與陳女交往，只是覺得陳女要上班又要帶小孩很辛苦，單純欣賞她；陳女則稱劉男是公司的送貨司機，有時會一同吃飯聊天，9月11日當天是一同送貨順便出遊散心，雖雙方互有好感，但無踰矩行為。
法官檢視陳女的Line對話，發現她曾向林男稱「我剛和那個男生（指劉男）談了很久，他本來就知道我有婚姻」、「他也沒想要破壞我家庭和婚姻，如今因為他開車帶我出遊被你發現」等語，認為陳女未否認兩人曾二度單獨出遊過夜，認定兩人侵害林男配偶權，判決需賠償5萬元。
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