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金寶集團庫藏股大戰 檢方調查人頭認股曾有實務判決

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

金寶集團董事長許勝雄安排兒子許介立擔任孫公司泰金寶電通策略長，認購金寶庫藏股逾6千張，價值超過上億，遭外界質疑違反證交法，許勝雄雖曾親上火線回應，這些透過人頭認購的權證，都是給有特殊貢獻的員工，並未從中賺取價，所有作業都是依規定辦理，未涉不法；檢方查閱相關資料發現，上櫃公司幃翔精密曾有相同案例判決，將研究相關法律見解。

許勝雄與前女婿沈軾榮（前金寶總經理）近來因經營權爭奪戰，上演前岳婿大戰，兩人屢屢登上媒體版面，金寶現任總經理陳威昌日前赴北檢，遞狀控告沈軾榮擅改經董事會通過文件及對外不實爆料洩露金寶營業秘密，涉偽造文書與洩漏營業秘密罪，檢方立案審查中。

據調查，幃翔精密股公司陳姓董事長，職掌財務會計的管理部朱姓經理，涉於2008年間，以激勵員工及提升員工向心力為由，訂立幃翔公司「庫藏股轉讓辦法」，經向主管機關申報公告後，以每股14.99元之價格，買回幃翔公司股份3000仟股，供作轉讓予員工之股份。

調查發現，陳文鏗、朱正科於2010年10月、2011年8月，透過其所掌控綜合所得稅適用較低稅率之員工帳戶，製造8名員工以認購價格14.99元，認購該公司庫藏股之假象，所認購庫藏股差價利益及獲配現金股利，均由陳文鏗所取得，金額約2千5百多萬元，新北地檢署後來依違反證交法起訴陳、朱。

法院一審依違反證交法非法買回股份罪，判處陳應執行有期徒刑2年，緩刑5年，犯罪所得沒收，朱則被判處9月徒刑，緩刑3年；案經上訴二審，陳的部分駁回，朱改判6月徒刑，得易科罰金。

金寶現任總經理陳威昌日前赴北檢，遞狀控告沈軾榮擅改經董事會通過文件及對外不實爆料洩露金寶營業秘密，涉偽造文書與洩漏營業秘密罪。記者賴佩璇／攝影
金寶現任總經理陳威昌日前赴北檢，遞狀控告沈軾榮擅改經董事會通過文件及對外不實爆料洩露金寶營業秘密，涉偽造文書與洩漏營業秘密罪。記者賴佩璇／攝影

偽造文書 金寶 沈軾榮 許勝雄

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