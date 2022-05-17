業者濫採砂石遭起訴 桃園環保局最重可罰300萬

桃園市新屋區後湖小段數筆地號土地，經舉報遭不肖業者假借整地為名，挖走砂石級配後，再非法棄置大量無機性廢污泥5萬餘公噸。桃園環保局將祭以重罰，追究業者所聘用環保專責人員未到職責任，未領有許可的行政責任，及每月申報不實等行政責任，最重將處300萬元行政罰鍰。

環保局長呂理德表示，檢警海環結盟持續縝密合作，已聯手破獲多起環保犯罪，聯手打擊不法污染環境行為，不肖業者勿心存僥倖以身試法。

環保局指出，該土地經桃檢警、桃園環保局與環保署北區督察大隊組成專案小組並長期佈線追查、跟監，終查獲不良廠商，全案經桃檢認定涉犯廢棄物清理法提起公訴，可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保局表示，配合桃園地檢署於去年6月接獲線報後，於新屋區後湖小段數筆地號土地，遭人非法棄置大量無機性廢污泥，桃園地檢署指揮保七總隊第三大隊，環保署北區督察大隊、桃園環保局組成專案小組進行追查。

查緝當日派出3車共8名稽查人員配合搜索，當場逮獲三台作業中的怪手及三台砂石車輛，經追查後發現砂石車輛上廢土，來自於新屋某轄土石加工業。

該廠領有廢水貯留許可文件，為節省廢水處理成本，竟將已加藥過polymer無機性污泥委託未有合法廢棄物清除許可車輛載運，企圖躲避環保單位追查，相關協助清運車輛未領有公民營事業廢棄物清除許可證，桃園市政府環保局當場以涉犯廢棄物清理法第41條、46條4項規定，移送桃園地檢署，可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。