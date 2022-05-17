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公利洋行內賊過水交易賺298萬 北檢起訴3嫌

中央社／ 台北17日電

專營化學製品批發的公利洋行前王姓、鄭姓員工涉嫌勾結柯姓男子，先以超低價購買自家塗料再轉賣給化工廠南寶樹脂，非法獲利約298萬元。北檢今天依背信罪起訴王男等3人。

台北地檢署起訴指出，公利洋行前資深業務王男和鄭姓業務經理違反公司規定，自民國105年初至106年間，利用可獨自決定產品售價的業務權限，和柯姓友人合謀安排過水交易。

王男等人先將公利洋行獨家代理的化工產品以低價陸續轉售給其他公司，最後再轉售給長期穩定和公利洋行合作採購的南寶樹脂，造成公利洋行交易損失。

台灣公利洋行股份有限公司在王男離職後繳回的配發筆電內發現有買賣價額估算資訊，懷疑他在職期間低買高賣公司塗料賺差價，案經北檢指揮刑事局偵破。

檢察官認定，王男等人以此手法不法獲利新台幣298萬元，造成公利洋行損害，今天依背信罪起訴王男、鄭男、柯男。

檢察官

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