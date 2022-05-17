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吳斯懷率「800壯士」闖立法院陳抗 檢求緩刑：情有可原

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

立法院2018年召開軍人年改公聽會，國民黨立委吳斯懷領銜「八百壯士」退伍軍士官陳抗與警察衝突，吳等13人被訴。台北地院今天辯論，吳不認罪，檢察官認吳不會再犯，建議判拘役刑、建議判緩刑。本案6月14日上午宣判。

陳抗案起訴法條是刑法煽惑他人犯罪、傷害、強制、妨害公務罪；被告是吳斯懷、王寶芸、藍祖祺、康豫民、劉浩然、朱澄信、曹靜鵬、黃華生、李宇燊、王偉明、吳孟宗、魏志明、林秉達13人，全是退役軍人或軍眷。

吳斯懷被起訴後，他的國會辦公室曾發聲明指，吳力爭軍公教法定權益，完全依法辦理集會遊行，對有民眾失序造成社會觀感不佳，吳概括承受，但會持續捍衛憲法保障人民集會遊行的自由。

今天辯論庭中，吳斯懷等人再次主張，陳抗行使的是抵抗權、公民不服從權，還稱憲法增修條文對軍人權益有所保障，退役後的俸給因年改而銳減，財產權遭受侵犯，他們受到的是制度性迫害。

被告稱，政府本來承諾的退俸既有政策，因國家財政困難而取消，蔡政府違背誠信原則，造成他們固定收入限縮，所以發動陳情、抗議。

蒞庭檢察官表示，本案只有朱澄信認罪，建議法官量處朱拘役20日，緩刑2年，至於不認罪的吳斯懷等12人，他們的陳抗行為違反理性、和平準則，「情有可原但法所不容」，建議各量處拘役40日。

檢方也對吳等12人求處緩刑，指稱吳經過司法程序，已無再犯的可能，刑罰教化被告的效果，被告可以從法官寫出「有罪判決」中獲得，吳斯懷等人也可判處緩刑。

檢察官指控，2018年4月25日立院召開「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」軍改公聽會，吳斯懷明知要用暴力才能衝闖進立法院，卻在舞台喊「加油、加油，我們進去，警察讓開」號召群眾行動，涉煽惑他人犯罪多罪。

國民黨立委吳斯懷。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
國民黨立委吳斯懷。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

吳斯懷 陳抗 軍人 檢察官 年改 軍公教

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