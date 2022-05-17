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給收容人送藥遭看守所拒枉送命？ 家屬向立委陳情討公道
基隆看守所李姓收容人因身體不適送醫不治，家屬懷疑看守所有疏失，拒絕家屬的送藥造成病情延誤，立委蔡適應接獲家屬陳情，今天找來矯正署、基隆看守所，向家屬說明基隆看守所的作業程序。蔡適應說，拒絕家屬的送藥、他很難理解，要求負起該負的責任，還給家屬一個公道。
李姓收容人家屬表示，收容人入監所時，家屬多次向看守所表達收容人患有糖尿病、領有重大傷病卡及身心障礙手冊，並且送藥至看守所，但是都被所方人員拒絕。
立委蔡適應表示，家屬已明確表示收容人有疾病在身，而且在假日移送看守所，在沒有醫護人員的情況下，拒絕家屬的送藥、他很難理解，雖然此案目前已進入司法調查程序，他還是要求矯正署和基隆看守所的調查報告，要在3周內完成，先讓家屬能知道事件的全貌，負起該負的責任，還給家屬一個公道。
警方調查，李姓男子去年9月涉嫌行竊，基隆地方法院依毀壞窗戶竊盜罪判有期徒刑3月，得易科罰金。李男因未繳納罰金，也未依規定時間報到，基隆地檢署發布通緝在案。
家屬今天指出，李男在6個月前，因為血糖過低全身發抖，必須趕緊進食一點甜食，所以在案發地隨手拿了一瓶鄰居置放於工寮內的飲料喝了一口。事後對方報警，地檢署開庭，由於居住地與戶籍地不同，只有在居住地收過一次開庭通知，後來完全沒在收到。
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