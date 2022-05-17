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軍人騎車返營輾坑摔車亡 二審判國賠514萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓軍人在2017年騎機車返回營區途中，行經后里區三豐路三段輾壓到路面坑洞，導致摔車撞上分隔島，陳傷重不治，家屬認定養護道路的第二養工處未及時修補，涉有疏失，聲請國賠，一審認定二工處有疏失，判賠531萬餘元，二審維持認定，但需扣除家屬已領的殮葬補助費，判賠514萬元，可上訴。

判決指出，陳姓軍人在2017年10月15日晚間8時，騎重機車沿台中市后里區三豐路三段機車道，北上直行欲返回營區，行經該路、馬場路交岔路口處時（省道台13線62K＋490）因地面有坑洞，陳機車輾壓路面坑洞，失控倒地滑行撞及三豐路三段分隔島，因而頭部外傷併身體多處嚴重傷害，送醫不治死亡。

陳家屬認為負責修補道路的交通部公路總局第二養護工程處（下稱二工處）涉有疏失，分別提出刑事的過失致死罪告訴，以及國家賠償，不過刑事部分，處分不起訴。

另外國賠部分，一審認定，道路有坑洞，二工處應及時修補，若未能及時修補，也應放置警告或維護標示，以免造成用路人危險，但二工處卻怠於作為，致使陳行經路面坑洞處而人車倒地，道路管理有欠缺，應負國家賠償責任，判決二工處應賠償陳姓軍人之父、母及姐扶養費、殯葬費及慰撫金531萬餘元。

全案上訴台中高分院後，仍維持一審認定，應如一審判決如數賠償，不過因陳家屬已領取17萬餘元的殮葬補助費，需扣除，判賠514萬元，全案可上訴。

台中市陳姓軍人在2017年騎車行經后豐區三豐路時欲坑洞摔車，二審判二工處需賠514萬元。圖／本報資料照
台中市陳姓軍人在2017年騎車行經后豐區三豐路時欲坑洞摔車，二審判二工處需賠514萬元。圖／本報資料照

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