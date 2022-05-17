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「妳的A片等著流芳百世」 他傳性愛截圖恐嚇女友判40天

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市一名男子3年前與當時的女友發生爭執，一時氣憤，以臉書通訊軟體接續傳送訊息向女子恫稱：「妳的A片等著流芳百世」。基隆地院審理後，將他依恐嚇罪判處拘役40天，可易科罰金，緩刑2年；另上傳至網際網路猥褻影像，因在私密處打馬賽克，並不屬於猥褻影像，獲判無罪。

基隆地院判決書指出，男子與被害女子原為男女朋友，現已分手，因兩人發生爭執，108年某月男子以臉書通訊軟體接續傳送訊息向女子恫稱：「妳的A片等著流芳百世」，並傳送其與女子性愛影片截圖，以散布女子私密性行為影像加害名譽之事恐嚇，讓女子心生畏懼。

法官審酌男子因與女子發生言語爭執，一時氣憤，而出言恐嚇、偵查中坦承以通訊軟體傳送訊息，於準備程序中自白犯行，並與女子達成調解，以分期給付方式賠償女子10萬元，足見已有悔意。女子也當庭表示願給被告緩刑之機會，因此以暫不執行其刑為當。

至於男子將猥褻影像上傳至網際網路並供人觀覽，被控涉犯刑法第235條以網際網路供人觀覽猥褻影像罪嫌等，遭基隆地檢署起訴。

法官則認為，以馬賽克效果遮掩後，無從辨識照片中女子有無裸露，並無其他撩人之表情、情境或特別足以引起他人淫慾之肢體動作，自圖片整體內容觀察，客觀上顯非屬足以刺激或滿足性慾。

「妳的A片等著流芳百世」，傳性愛截圖恐嚇女友判40天。本報資料照片
「妳的A片等著流芳百世」，傳性愛截圖恐嚇女友判40天。本報資料照片

猥褻 基隆 恐嚇 性愛

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