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桃園公布第2波酒駕累犯！他2個月內二度酒駕 無碼照曝光
酒駕新法上路，為遏止酒駕行為，桃園市政府交通事件裁決處繼9日公告第一波2名酒駕累犯者姓名、照片，今再公告第二波3名酒駕累犯名單，桃園市交裁處長張丞邦呼籲，喝酒不開車，開車不喝酒，保護自己也保護別人，安全是回家唯一的路。
交裁處指出，此次公告的酒駕累犯名單有3位，都是二度酒駕被捕，其中林忠義在桃園區違規酒駕被攔查；另2位則是陳柏翰、詹進文在八德區違規酒駕，截至目前已公布5名累犯名單。
交裁處表示，今年3月31日酒駕新法施行後，於2019年7月1日起10年內第二次累犯，經裁決確定後，依法陸續於酒駕及拒測累犯公告專區揭露違規駕駛人全名、照片及違規事實等資訊。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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