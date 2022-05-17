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妻找徵信社蒐證老公出軌 因不知情裝GPS獲不起訴

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

林姓男子對妻子感情生變訴請離婚，指控遭妻子精神虐待，妻子提出徵信社拍下林男與小三公開牽手照片，法院認為林男過失較大，判林男敗訴；林男另控妻子及徵信社偷裝GPS，涉及妨害秘密；台北地檢署認為，林妻不知徵信社安裝GPS，處分不起訴，徵信業者則依竊錄他人非公開活動罪起訴。

林男去年向新北地院訴請離婚，指妻子在家破壞家具、刺破沙發，主張自己遭妻子精神虐待。妻子否認對林男精神虐待，反而拿出醫院驗傷單，指林男對她家暴，她才是家暴受害者，不同意離婚。

法院審理期間，林男將車子送去定期保養，修車廠意外發現，車輛後後保桿內側被裝上GPS，林男得知後，懷疑是妻子找徵信社跟監，故意將車輛停在摩鐵旁邊，製造開車去摩鐵假象，吸引徵信業者前來蒐證，他則躲在遠處觀看，果然等到潘姓、孔姓、鄧姓等徵信社的2男1女現身，潘男還拔走他車子上的GPS。

法院開庭時，林妻拿出林男與小三牽手、共乘滑板車的多張親密照片，證明林男對婚姻不忠，法官因此認定林男出軌。林男也即控告妻子及潘男、孔男及鄧女涉妨害秘密罪。

林妻承認於去年7月至10月間，找徵信社查探丈夫的行蹤，但辯稱不知徵信社用哪些方式蒐證及拍照，檢方採信林妻不知情，將她不起訴；潘男等3名徵信業者雖否認在林男車上裝GPS，但未獲檢方採信。

林男控妻子及徵信社偷裝GPS，涉及妨害秘密；台北地檢署認為，林妻不知徵信社安裝GPS，處分不起訴，徵信業者則依竊錄他人非公開活動罪起訴。示意圖／ingimage
林男控妻子及徵信社偷裝GPS，涉及妨害秘密；台北地檢署認為，林妻不知徵信社安裝GPS，處分不起訴，徵信業者則依竊錄他人非公開活動罪起訴。示意圖／ingimage

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