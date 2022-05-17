巷子內違規停車不想罰600元 他毆打檢舉人倒賠10萬元

吳姓貨車司機違規停車被拍照檢舉，他不想受罰600元到1200元，將檢舉人壓制在樹幹上，並毆打對方，喝令刪除蒐證照片，檢舉人提告傷害、強制罪，台北地方法院審理，判吳拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

2021年12月4日上午11時許，吳將貨車違規停放在台北市敦化南路1段巷內，林姓民眾持相機拍照想檢舉，吳見狀自後方將林擒抱、壓制在樹幹上，動手拉扯、毆打，喝令刪除蒐證照，林受傷，在大安分局提告。

吳辯稱，他是拜託林刪除照片，並無惡意；辯護人說，兩人互動時間長達8分鐘，吳如果傷人，怎會刪除照片。

檢方勘驗監視畫面發現，吳不斷與林拉扯，還徒手揮向林的頭部，依林的指訴，吳壓制、拉扯的時間長達8分鐘，顯然不是「拜託將相片刪除」，而是以強暴、脅迫的手段要求刪除照片，吳犯強制、傷害罪，將吳起訴。

法院審理時，吳自白犯罪，賠償林10萬元，林撤回傷害告訴，法官僅論處吳強制罪的罪刑。