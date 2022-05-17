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燒情敵機車波及13輛車 桃園壽司郎縱火女裁定續押
桃園一名呂姓女子不滿前女友與男同事親近，今年3月到壽司郎桃園國際店潑汽油燒男子機車洩憤，結果火勢猛烈，波及一整排機車及店家設備，犯後因有反覆實施之餘被羈押，昨天被桃園地檢署依公共危險罪起訴後移審，桃園地院今天仍裁定續押。
檢警調查，呂姓女子今年3月29日中午12時許帶著汽油到壽司郎桃園國際路店縱火燒車，結果火勢失控蔓延，停放在一旁的13輛機車全陷火海，呂女自己的機車也遭殃。店家雖嘗試滅火，但火勢過猛，被迫緊急疏散客人，直到消防隊趕抵才在下午1時許撲滅。
呂女犯後在友人陪同下投案，桃園地檢署認定她有逃亡、再犯之虞，向桃園地院聲請羈押獲准，全案昨天偵結起訴，今天移審桃園地院。
桃園地院認為，呂女坦承犯行，足認犯嫌重大，且在案發前曾多次有縱火念頭，有反覆實施之虞，確有羈押必要。本案為禁止接見通信。
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