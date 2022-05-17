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惡質仲介粗心還嫁禍 勤奮印尼女險成非法移工

聯合報／ 記者林保光／即時報導

移工仲介業者巫姓男子與林姓女子，因忘了幫印尼籍的女移工申辦延期居留，竟將錯就錯，謊報女移工遭雇主通報失聯，近3年來，卻仍繼續向女移工及雇主收健保費及仲介服務費，後來還騙女移工說疫情嚴重，要她別外出，也別用健保看病，令辦案人員拳頭都硬了。

移民署今天表示，全案經移送橋頭地檢署偵辦，檢方在4月間依偽造文書起巫、林2人，高雄市勞工局並以仲介公司違反就業服務法，重罰林女的仲介公司50萬元。

據了解，印尼女移工「阿蒂（化名）」2015年來台，受雇周姓男子照顧老母親，2018年申請延期居留，但直到2019年10月，仲介公司林姓女老闆與業務員巫姓男子，才發覺忘了幫阿蒂申請延期居留，任由阿蒂逾期在台工作，事後為隱瞞事實，利用雇主名義，向勞動部及移民署，涉嫌謊報阿蒂已經失聯，令阿蒂由合法工作變成非法移工。

移民署高雄專勤隊接獲通報阿蒂失聯，距離雇主應幫阿蒂申請延期的時間已近1年，令專勤人員懷疑事有蹊蹺，不斷蒐證，去年在周姓雇主家找到阿蒂，雇主與阿蒂都還被仲介蒙在鼓裡，阿蒂仍勤奮工作。後來高雄專勤隊查出，林女的仲介公司疑將錯就錯，變更公司名稱，持續向雇主、阿蒂涉嫌收服務費、健保費，總計3萬多元。

阿蒂得知自己變成失聯移工，相當錯愕，說仲介業者要她不能用健保卡去看病，後來還說新冠疫情嚴重，叫她別外出，害她生病只能到藥房買藥吃。

阿蒂後來由高雄市專勤隊與基督長老教會勞工關懷中心協助安置，重新取得在台工作及居留許可，直感謝移民署人員幫她回復合法身分，繼續留在台灣工作。

移民署高雄專勤隊幫印尼籍女移工「阿蒂」（左），找回在台合法工作權益。圖／讀者提供
移民署高雄專勤隊幫印尼籍女移工「阿蒂」（左），找回在台合法工作權益。圖／讀者提供
移民署高雄專勤隊幫印尼籍女移工「阿蒂」（右），找回在台合法工作權益。圖／讀者提供
移民署高雄專勤隊幫印尼籍女移工「阿蒂」（右），找回在台合法工作權益。圖／讀者提供

移工 移民署 健保卡

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