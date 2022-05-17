被控洗錢無罪檢上訴 已滯台905天 向心：冤死了

總統大選前澳洲「王立強」共諜案牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，台北地檢署依國安法查辦，共諜案辦不成，轉追他們隱匿2億元港幣犯罪所得來台，依洗錢罪起訴；一審認為檢方舉證與洗錢構成要件不符，判夫妻無罪。檢方上訴，因限制出境出海期限將屆，台灣高等法院今開訊問庭並接續準備程序，向心感嘆「冤死了」。

龔青表示，今天是滯留台灣第905天，夫妻倆見不到24歲剛在香港就業的獨子，也看不到在北京的父母、在江蘇的公婆，這種煎熬心如刀割。她說，普通台灣人也不會像他們一樣舉步維艱，從前年無法買口罩、去年無法打疫苗（已透過移民署安排施打兩劑）、今年無法快篩，基本做人的條件都不具備。

向心認為檢方上訴無理由，覺得真是「冤死了」，很感謝律師幫他們主張權益。不過國安法部分，雖然北檢去年以罪嫌不足為由處分不起訴，但台灣高等檢察署認為偵查尚未完備，今年1月發回北檢續查；而高院受命法官今也表示，下次要開庭，庭期可能安排在9月，向心夫妻短期內恐難離台。

「王立強」共諜案發生在2020年總統大選前夕，自稱「王立強」者在澳洲爆料是向心共諜下線，引爆政治與選舉效應。檢調於「王立強」爆料後，火速在機場攔截向心、龔青夫婦離境，並以犯國安法發展組織罪嫌疑重大為由，祭限制出境處分。但共諜案不起訴，檢方改指向心夫妻洗錢。

檢方指控，向心2015年與大陸黃山新世界公司負責人孫天群經營的「幸福新世界」公司簽署協議，招攬房產投資訊息，以「半價銷售」、「5年代租」、「5年後全價購回」方式募資，在向心的「財富風暴電商」銷售。向心明知大陸國太集團從事詐騙，卻配合將非法所得購買自己的中國創新、中國趨勢公司股份，名義上將國太創設資金移至香港，實際上將2億多元港幣匯至台灣，購買台北市信義區「冠德遠見」3戶豪宅，製造金流斷點，犯洗錢罪。

不過北院認為，向心並無預見「幸福新世界」可能涉及非法，也無法預見國太業務為非法詐騙，更不知道國太購股資金是犯罪所得。此外，向心售出中國趨勢、中國創新股權，價格為交易當時市價，無不合理溢價情事，他將售股所得匯至台灣，也不是要避免遭陸、港查扣，沒有隱匿犯罪所得，與洗錢論罪要件不同，判兩人無罪。

因限制出境出海期限5月底屆滿，高院今原本開訊問庭，但向心夫妻與律師希望本案能速審速結，法官接續行準備程序。向心夫妻都認為檢方上訴無理，並指「檢方起訴、上訴沒有一項是事實」。

律師方伯勳表示，向心、龔青是外國人，限制出境的審查應考量各種因素，不能因檢方起訴就認為犯罪嫌疑重大，況且北院一審僅審理一次即認定兩人無罪，檢方上訴的證據是既有的資料、甚至引用媒體的報導，不可思議。

高檢署公訴檢察官則表示，本案金流未查明，原審聲請調查但北院未函查，加上國安法部分也未確定，希望高院一併函查Wealth Smart投資公司2015至2017年3個年度的交易往來明細。

方伯勳指出，向心來台購屋，與出售中國趨勢、中國創新兩家公司的控制權無關，檢方所述內容無調查必要。法官詢問向心夫妻之前是否曾提出Wealth Smart匯入帳戶用以購買不動產的資金交易明細？兩人一頭霧水說「沒人來跟我們要」。方說，Honour Sky在公開市場賣中國趨勢可轉換債券的錢總共是5億港幣，這部分已經回覆過檢察官，這跟Honour Sky、Harvest Rise公司賣中國趨勢、中國創新的股權給國太公司無關。