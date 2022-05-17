南庄蓬萊村124線邊坡倒廢土 民眾抗議憂汙染

苗栗縣南庄鄉蓬萊村124線道路旁的一處道路邊坡疑似遭傾倒廢土，引起民眾不滿，認為該處是永和山水庫的水質水源保護區，擔心倒在邊坡的是具汙染性的廢棄物，有汙染水源之虞，今天上午到場抗議，並採樣化驗，維護水源安全。

苗栗縣環保局表示，4月初曾接獲舉報派員前往稽查，邊坡遭傾倒覆土的面積約100平方公尺，稽查人員初步研判為地基開挖的土方，並非建築廢棄物或工廠汙泥，但可能涉及土地分區使用管制或水土保持方面的法規，將全案函請縣府農業處等單位處理。

抗議民眾指出，124縣39.3公里處邊坡從3月中旬就發現有車輛來蓬萊村八卦力倒土，且趁半夜偷倒，該處為溪旁坡地，也是水庫水源保護區，但傾倒的汙泥流入溪中且飄惡臭，嚴重汙染水源，置下游南庄、三灣、頭份、竹南、造橋等地百姓於不顧，但未見相關單位有作為，要求中央與相闗單位調查現勘、採樣是否含有毒物質，依證據嚴懲。