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南庄蓬萊村124線邊坡倒廢土 民眾抗議憂汙染

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣南庄鄉蓬萊村124線道路旁的一處道路邊坡疑似遭傾倒廢土，引起民眾不滿，認為該處是永和山水庫的水質水源保護區，擔心倒在邊坡的是具汙染性的廢棄物，有汙染水源之虞，今天上午到場抗議，並採樣化驗，維護水源安全。

苗栗縣環保局表示，4月初曾接獲舉報派員前往稽查，邊坡遭傾倒覆土的面積約100平方公尺，稽查人員初步研判為地基開挖的土方，並非建築廢棄物或工廠汙泥，但可能涉及土地分區使用管制或水土保持方面的法規，將全案函請縣府農業處等單位處理。

抗議民眾指出，124縣39.3公里處邊坡從3月中旬就發現有車輛來蓬萊村八卦力倒土，且趁半夜偷倒，該處為溪旁坡地，也是水庫水源保護區，但傾倒的汙泥流入溪中且飄惡臭，嚴重汙染水源，置下游南庄、三灣、頭份、竹南、造橋等地百姓於不顧，但未見相關單位有作為，要求中央與相闗單位調查現勘、採樣是否含有毒物質，依證據嚴懲。

縣府農業處表示，4月接獲環保局來函，經查發現南庄鄉蓬萊段當地為山坡地保育區農牧用地，但未經申請堆置、回填不明土石方，已涉及違反土地使用管制規定，將全案移請地政處依規定裁罰。

苗栗縣南庄鄉蓬萊村124線道路旁的一處道路邊坡疑似遭傾倒廢土，引起民眾不滿，環保局稽查認為是開挖地基的土方。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣南庄鄉蓬萊村124線道路旁的一處道路邊坡疑似遭傾倒廢土，引起民眾不滿，環保局稽查認為是開挖地基的土方。圖／苗栗縣環保局提供
有民眾懷疑傾倒的是汙染性廢土，擔心水源遭汙染。圖／民眾提供
有民眾懷疑傾倒的是汙染性廢土，擔心水源遭汙染。圖／民眾提供
苗栗縣南庄鄉蓬萊村124線道路旁的一處道路邊坡疑似遭傾倒廢土，引起民眾不滿，環保局稽查認為是開挖地基的土方。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣南庄鄉蓬萊村124線道路旁的一處道路邊坡疑似遭傾倒廢土，引起民眾不滿，環保局稽查認為是開挖地基的土方。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣南庄鄉蓬萊村124線道路旁的一處道路邊坡疑似遭傾倒廢土，引起民眾不滿，環保局稽查認為是開挖地基的土方。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣南庄鄉蓬萊村124線道路旁的一處道路邊坡疑似遭傾倒廢土，引起民眾不滿，環保局稽查認為是開挖地基的土方。圖／苗栗縣環保局提供
有民眾懷疑傾倒的是汙染性廢土及廢棄物，擔心下游水源遭汙染，上午到場舉牌抗議。圖／民眾提供
有民眾懷疑傾倒的是汙染性廢土及廢棄物，擔心下游水源遭汙染，上午到場舉牌抗議。圖／民眾提供

南庄 苗栗縣 保護區

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