老婆分居肚子凸騙變胖 直到小孩出生他才知「戴綠帽」
一名人夫發現分居多年的妻子肚子逐漸變大，卻得到「只是吃太多變胖」的回應，直到妻子生下小孩，人夫才知道自己被「戴綠帽」，憤而提告要求妻子和小王賠償150萬元，台北地方法院判2人應賠償40萬元，可上訴。
人夫提告主張，他和妻子結婚多年，他2018年搬離住處後，未再和妻子發生過親密行為，但他發現妻子腹部日漸隆起，詢問後妻子僅稱吃太多變胖；未料妻子去年生下一名孩子，還擅自登記是他的女兒，他才得知妻子和小王通姦，因而罹患焦慮症，要求2人賠償150萬元。
妻子指出，她現在沒有工作，名下沒有財產，無力支付這麼多錢，她同意和解，但小王遲遲不出面處理；小王反駁，大法官宣告通姦罪違憲，並強調憲法轉為重視性自主決定權，而不承認配偶權，請求法官駁回人夫請求。
法院指出，小王不否認人夫指控通姦一事，還回稱「今天發生這種事，相信你我也不願意發生，畢竟我們都是被隱瞞在其中的男人」，認定小王確實和妻子交往並生下一女。
法官認為，釋字第791號解釋僅是對刑法通姦規定的解釋，而非民事案件，本案為民事案件，並非大法官解釋適用範圍，且解釋文、理由書沒有否定配偶權的論述，認為小王辯詞不可採信，審酌後判妻子和小王應賠償40萬元。
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