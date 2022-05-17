嘉縣退休偵查佐槍殺男子 起訴交保15萬落空了

嘉義縣退休偵查佐侯宏典疑因土方糾紛，1月涉槍殺男子張嘉恩，檢方6日依殺人、槍砲罪嫌起訴他等6人，收押中的侯移審後，嘉義地院裁定15萬交保，不過檢方不服聲明異議；院方認為，侯宏典原遭羈押理由包括串證、逃亡之虞，但合議庭沒對這些理由加以說明就准具保，撤銷交保、發回給受命法官重裁。

院方指出，檢方起訴侯宏典後，受命法官認為他否認犯行，考量尚有調查必要，但除他以外的被告都未羈押或交保，且全案經檢察官詳細調查，應尚無勾串共犯之虞，裁准15萬元具保，並限制住居。