涉詐賭案外案 徐乃麟被指婚外情上訴一毛都拿不到 法官：有想像空間

藝人徐乃麟涉詐賭案，PUB女老闆楊強蓉爆料徐是詐賭案幕後老闆，且是女密友董子綺「男朋友」；楊女律師黃當庭也說，徐與董女「已經發生過關係」是男女朋友，有錄音檔為證。徐乃麟告楊女、黃求償200萬元並要求登報道歉，一審判兩人連帶賠償10萬元。雙方皆上訴，台灣高等法院今改判徐敗訴。

針對楊強蓉等人抗辯有理由確信董子綺稱與徐乃麟是男女朋友，高院認為有LINE對話、董女在刑案的陳述、錄音為憑，徐乃麟還曾回稱「怎樣呢？她是我馬子，我睡過她，我幫她怎樣呢？關你屁事啊，他馬的」雖稱是氣話，但留下模糊想像空間。高院認為，在旁觀人眼中，有相當理由可信董子綺說的是真的，難認楊強蓉等人侵權。

楊強蓉自2016年5月18日至6月30日，在向徐乃麟出來的屋子（米蘭苑）裡與董子綺邀人賭麻將，每次輸贏1底2萬元至10萬元，1台2千元至1萬元不等，並向每4圈前4名自摸者，依照每底1萬元、抽頭金2千元的比例計算，與賭客結算輸贏、收取抽頭金。

徐乃麟事後遭爆「米蘭苑聚賭」，楊強蓉出面指控徐乃麟為詐賭事件幕後老闆，還說徐對外都表示跟董子綺不熟，但她親耳聽到董女自稱徐就是她的「男朋友」。

2019年5月22日，周刊報導徐假賣屋真詐財，私吞「大龍蝦數位國際」合夥人建商蔡志龍、曹米芳逾8千萬元，徐開記者會反控蔡、曹女讓他損失數百萬元，卻遭兩人鬧場。周刊報導後，徐控告楊強蓉涉誹謗罪，楊強蓉2019年9月3日以被告身分出庭，徐乃麟也親自出庭應訊。

開完庭後黃當庭突爆料「徐乃麟今天他也承認說確實有這段錄音，在錄音裡面，徐乃麟講董子綺跟他是男女朋友關係，甚至是雙方有發生關係，徐乃麟不否認他有講過這一段話，但是他自己講說那是氣話」。楊女也說「董子綺告訴我19歲就跟他在一起了」。

徐乃麟認為黃當庭、楊強蓉的不實言論讓他飽受抨擊，代言的產品業主也認為他的愛家形象因負面新聞受損，終止合作代言，他損失了300萬元的代言費。徐提告僅求償200萬元，並要求登報道歉。

台北地院認為，徐乃麟是知名藝人，因這起事件而導致300萬元的代言費飛了，不過在扣除拍攝廣告影片、出席公關活動和電視購物的勞務支出後，實際可獲得的利益為何，徐未舉證，因此判兩人賠償10萬元。徐乃麟不服，認為判賠金額過低，上訴要求黃和楊女要再補賠190萬元並道歉。