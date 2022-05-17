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爭「蘇打綠」商標 魚丁系二審再判敗訴

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

「蘇打綠」吳青峰等6人跟前經紀人林暐哲鬧翻對簿公堂，改名「魚丁糸」重新出發，並提告要求林所屬公司返還「蘇打綠」商標，吳等一審敗訴，上訴二審，智財法院以「蘇打綠」商標註冊到延展、移轉等都林暐哲管理、出資，且絕大多數民眾無法將「蘇打綠」連結吳青峰6人等理由，駁回上訴。

吳青峰等人提起上訴，主張6人樂團自正式成團起，陣容迄今未曾改變，「蘇打綠」是由六人共同發想、定名而成，作為藝名與團名使用，在與林暐哲簽約前便已成名受矚。

吳等人主張，「蘇打綠Sodagreen」為姓名權、人格權，雙方合約終止後，林暐哲應將商標權歸還。

林暐哲抗辯稱，申請商標與兩造的經紀合約、續約毫無關係，商標公告至今已超過十餘年，均由林暐哲所屬公司維護，且商標註冊已超過法定5年期限，6人請求移轉商標無理。

林暐哲並稱，吳青峰等人自一審起至今從未證明如何共有「蘇打綠」一詞，不得請求商標應移轉。

智財法院認為，兩造曾簽訂的合約、續約中，皆未出現「註冊商標」，顯見合約與商標無關，且商標註冊十餘年來，確實為林暐哲公司所維護使用，是實質權利人。

另對於「蘇打綠」是否對於吳青峰等人具有共有姓名權、人格權，法官認為「魚丁系」至今無法具體說明是以何種法律依據共有，先稱是由「吳青峰、史俊威2人共同發想」，又改口稱「是由6人共同發想」，說法反覆，因此無法證明。

法官並以網路文章曾稱「有人可以不GOOGLE講出蘇打綠全部成員嘛」、「蘇打綠的其他團員現在在想什麼」等敘述，發現民眾無法將「蘇打綠」一詞與六人連結，認為6人主張「蘇打綠」等同6人身分辨識無理。

法官另依據商標法規定，林暐哲取得註冊商標權時無須6人同意，縱使6人不同意，只要超出5年評定時間，便不得再爭執註冊商標的權力歸屬，因此認定「蘇打綠」並不為吳青峰等6人所擁有姓名權，且觀看六人簽屬合約，上頭皆是簽署「吳青峰」等名，並非簽署「蘇打綠」因此駁回吳青峰等6人上訴。

「蘇打綠」吳青峰等6人改名「魚丁糸」重新出發，提告要求前經紀公司返還「蘇打綠」商標，上訴二審遭駁回。圖／環球音樂提供
「蘇打綠」吳青峰等6人改名「魚丁糸」重新出發，提告要求前經紀公司返還「蘇打綠」商標，上訴二審遭駁回。圖／環球音樂提供

吳青峰 樂團

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