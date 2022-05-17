彰化年底選舉首樁官司 綠營女戰將今控告同黨縣議員

彰化縣下屆縣議員選舉首次出現選舉官司，第七選區民進黨縣議員江熊一楓不滿同黨籍縣議員黃盛祿向黨中央檢舉她違規，建請撤銷第七選區黨內縣議員初選婦女保障名額，今天江熊一楓和同選區另一名參選人李俊諭按鈴控告黃盛祿涉嫌譭謗名譽、侵害肖像權及違反選罷法。

黃盛祿事後回應，江熊一楓利用婦女保障名額規定漏洞，錄影錄音推薦李俊諭，形同棄選轉而支持另一名候選人，「兩個打一個」，串通破壞初選制度的公平性，這不是「搓湯圓」什麼是「搓湯圓」？如果江熊一楓真的認為李俊諭那麼優秀，乾脆退選禮讓李俊諭參選；他沒講錯話，不會用道歉換取江熊一楓撤告。

黃盛祿邀請彰化縣議會民進黨團總召賴澤民、莊陞漢等多名縣議員及芬園鄉長林世明，昨天下午在溪州服務處說明江熊一楓和李俊諭聯手對他「兩個打一個」，賴澤民等人發言力挺黃盛祿競選連任，黃盛祿呼籲江熊一楓停止不當行為，以免傷了台灣民主價值及民進黨黨員、支持者的心。

江熊一楓和李俊諭今天上午到彰化地檢署，對黃盛祿的反擊行為按鈴申告。江熊一楓說，縣議員第七選區（北斗區）的同黨籍兩名男性縣議員之中，她曾與前縣議員李俊諭共事，合作很多有利地方福祉的議案，她認為李重新參選，當選後會是好議員，所錄影錄音支持李俊諭。

江熊一楓指出，黃盛祿用變造影片對外宣傳她「搏歹筊」「選假的」，除了構成毀謗她的名譽，觸犯刑法毀謗罪和民法損害名譽罪，也企圖影響北斗區黨內初選民調，已嚴重違反公職人員選舉罷免法。

江熊一楓表示，黃盛祿對很多訊息不了解，不應該亂檢舉，因為民進黨黨內初選相互拉抬不勝枚舉，例如2018年4月民進黨台中市中西區市議員初選民調前，江肇國。黃守達合掛看板相互拉抬，同選區另有同黨市議員參選人陳俞融，另在今年彰化區縣議員黨內初選前，參選人辜皇譯、黃柏瑜、許雅琳也是同區結盟相互拉抬，試問黃盛祿這叫什麼搓圓仔湯？何來二打一？ 黃盛祿對自己選情沒信心才會說別人「二打一」。

「政治人物『圓仔湯』是重罪，可判10年有期徒刑，黃盛祿怎可亂講？」江熊一楓說，李俊諭是她尊敬的同黨縣議員，相互拉抬並非搓圓仔湯，黃盛祿很惡質地向黨中央指控她「搓圓仔湯」，黨內初選應該是君子之爭，她鄭重呼籲黃盛祿自我節制，不要散布謠言和惡意抹黑她，造成第七選區選民厭惡惡質選風，影響民進黨清廉形象。

李俊諭也說，「搓圓仔湯」對政治人物是很重大的指控及傷害，黃盛祿不該亂講，也不該亂變造圖片、影片，弄個什麼愛心在他和江熊一楓之間，傷害他和江熊一楓的形象。