聽新聞
test
0:00 / 0:00
丈夫外遇生3子 死後人妻提告求償 三寶媽賠45萬
郭姓人妻發現陳姓丈夫外遇長達10多年，且和王姓女子發生性行為，接連生下三名子女，在丈夫死後，提告三寶媽破壞婚姻幸福，侵害配偶權求償80萬元。士林地方法院依大人與小孩的互動照片等證據，認定不倫婚外情維持甚久，三寶媽應給付郭女45萬元。
人妻主張，她和丈夫結婚近30年，丈夫在2020年11月死亡，王女和丈夫曾是同事關係，明知已婚卻逾越一般男女交往分際長達十數年，發生性行為並產下三名子女，破壞她的婚姻及家庭共同生活圓滿幸福，侵害配偶權，提告求償80萬元。
三寶媽則主張，事情發生已超過10年，依民法規定損害賠償請求權以消滅，再者，陳男也是共同侵權行為人，應負較高責任比例損害賠償責任。
判決指出，三寶媽不否認和陳男生有三名孩子，且是陳男的保險受益人，加上三寶媽寄給陳男的小卡信件等，內容表示愛意、思念，也感謝陳男給予生活費等，且有三寶媽、陳男和3名小孩的互動親暱照片，證實2人間確實有不倫婚外情，侵害郭女配偶權。
三名小孩出生日期在2008年至2011年，今年分別是11歲至14歲，寄信時間為2009年間，雖已超過10年，但對照電子郵件為2014年，王女也不否認拍攝親密照片在2014年。法官審酌這段不倫關係維持甚久，2014年間仍有交往，郭女去年提告求償，本案顯然未逾十年。另，陳男非訴訟當事人且已死亡，不能以他人應負較高責任為由，卸免己責。
法官認定，三寶媽侵害郭女配偶身分法益，考量兩造學經歷、年度所得等，擁有碩士學歷的三寶媽去年遭資遣後待業中，應賠償郭女45萬元精神慰撫金。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言