丈夫外遇生3子 死後人妻提告求償 三寶媽賠45萬

郭姓人妻發現陳姓丈夫外遇長達10多年，且和王姓女子發生性行為，接連生下三名子女，在丈夫死後，提告三寶媽破壞婚姻幸福，侵害配偶權求償80萬元。士林地方法院依大人與小孩的互動照片等證據，認定不倫婚外情維持甚久，三寶媽應給付郭女45萬元。

人妻主張，她和丈夫結婚近30年，丈夫在2020年11月死亡，王女和丈夫曾是同事關係，明知已婚卻逾越一般男女交往分際長達十數年，發生性行為並產下三名子女，破壞她的婚姻及家庭共同生活圓滿幸福，侵害配偶權，提告求償80萬元。

三寶媽則主張，事情發生已超過10年，依民法規定損害賠償請求權以消滅，再者，陳男也是共同侵權行為人，應負較高責任比例損害賠償責任。

判決指出，三寶媽不否認和陳男生有三名孩子，且是陳男的保險受益人，加上三寶媽寄給陳男的小卡信件等，內容表示愛意、思念，也感謝陳男給予生活費等，且有三寶媽、陳男和3名小孩的互動親暱照片，證實2人間確實有不倫婚外情，侵害郭女配偶權。

三名小孩出生日期在2008年至2011年，今年分別是11歲至14歲，寄信時間為2009年間，雖已超過10年，但對照電子郵件為2014年，王女也不否認拍攝親密照片在2014年。法官審酌這段不倫關係維持甚久，2014年間仍有交往，郭女去年提告求償，本案顯然未逾十年。另，陳男非訴訟當事人且已死亡，不能以他人應負較高責任為由，卸免己責。