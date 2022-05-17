惡劣！性侵犯假釋當「星探」 約女子試鏡下藥企圖性侵

男子陳輝鴻曾因性侵女童入獄服刑，假釋後他假借安排一名女子試鏡拍戲，卻下藥企圖性侵，幸好女子和阿姨保持通話，阿姨聽聞女子喊叫，出聲喝斥才讓陳罷手，最高法院依以藥劑強制性交未遂罪判陳6年徒刑定讞。

陳因二度闖入公寓性侵女童，被判刑7年8月定讞，他2016年3月假釋後擔任經紀人，透過臉書分享演戲訊息；他2018年4月20日到高鐵左營站接欲試鏡的女子，見女子母親陪同，還謊稱試鏡地點在軍營，要求女子母親先行回家。

陳再向女子佯稱隔天才能到劇組試鏡，開車載女子回自己家住一晚；女子感到不安向親友反應後，輪值夜班工作的阿姨打電話給女子，並要求整晚保持聯繫，若有中斷阿姨也會立即回撥，女子也把電話放在身邊。

陳隔天凌晨稱女子體溫較高，擔心拍戲會有問題，二度提供藥物讓女子服用，見女子昏沉、意識恍惚，他親吻女子，並脫下自己內褲後，再伸手脫去女子短褲和內褲，企圖性侵，女子突然驚醒大叫「你怎麼脫我褲子」、「我不要」、「不要碰我」等語，電話那頭的阿姨聽聞，立刻大聲喝斥，陳才罷手。

陳否認犯行，供稱見女子睡不著會影響隔天試鏡，才提供安眠藥，女子也知道是安眠藥才吃的，而雙方聊天時，女子提及曾被性侵害，他才親吻女子安慰，且他家人當天都在家，他不可能對女子怎麼樣。

法院根據女子、阿姨等證人說法，加上女子尿液檢查後確實含有安眠藥成分，調閱通聯紀錄，女子與阿姨之間也整晚有通話，認定陳企圖性侵女子事證明確。