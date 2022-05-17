夫妻檔誘下單領紅利騙倒600人「賣家幫」半年詐5千萬

網站「賣家幫」誘騙民眾以台幣1:1匯率儲值，幫合作通路下單衝人氣，但會員一匯款，集團成員就將款項提領一空，去年11月底，「賣家幫」網站、APP無預警關閉，會員才知道受騙，高雄地檢署偵查，發現陳姓主嫌夫妻檔，短短半年帳戶就領出5590萬元，今依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪，起訴陳姓夫妻檔及9名集團成員。

「賣家幫」宣稱與國內外電商合作，匯款加入會員「虛擬下單」可獲紅利，推薦會員還能賺獎金，吸引不少人加入，LINE群組會員人數一度多達4534人。

檢警調查，陳男、許女與大陸詐諞集團合作，由陳男擔任與大陸成員的「對口」，許女則負責詐欺款項的出納等，兩人先委請大陸籍人士設計「賣家幫網站」、「賣家幫APP」，再登記「賣家幫有限公司」及成立LINE群組，並將APP放置在Android、ios應用程式庫供民眾下載。

會員載好APP後，再以1比1比率儲值金額，就能在賣家幫合作的通路購物，陳男等人佯稱，若會員透過APP虛擬下單商品，幫商家衝高商品銷售量增加曝光率，不需要領到貨，等商品訂購滿24小時，就會在APP收到退款及回饋消費紅利，紅利達一定金額可用於下次消費或換成現金。

為了取信會員，儲值初期還能確實出金，讓會員持續儲值，由於陳男等人號稱「零風險、穩賺不賠」，不少會員見狀儲值大筆金錢至指定帳戶，但陳嫌等人只要一見現金入帳，就立即將金額匯出或提領一空。

去年11月底，陳男對口的大陸詐團成員，見會員帳戶款項都被提領一空，隨即解散「賣家幫」LINE群組，就連官方網站也無預警關閉，有會員無法登入網站、APP領取紅利，才驚覺受騙，多名被害人見儲值金追討無門，去年底跑到刑事局陳情。

檢警發現，陳男等人從去年4月開始，就陸續提領被害人所滙的款項，從4月至11月，約半年期間就領走5590萬元，詐得款項再轉成「泰達幣」，匯至大陸成員的電子錢包，製作資金斷點，目前統計報案人數有47人，但粗估全台至少600人受害。

今年1月，檢警調兵分多路搜索陳姓夫妻檔位於鹽埕區的住所，查扣手機、公司帳務資料、提款卡、存簿、電腦及現金33萬餘元，同時傳訊與案情有關人等到案。

陳男坦承與大陸集團成員合作，但辯稱台灣僅負責收錢，網站都是大陸方負責管理，關閉也是大陸方負責，許女與多名集團成員則辯稱不知道「賣家幫」是詐騙，只是受其他人指使，協助領錢或對帳。