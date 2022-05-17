快訊

退役將軍夫人拒快篩、PCR闖三總病房 失控飆罵護理師

藥局開放Paxlovid！壓平重症死亡的最後希望 為何診所不敢開？

南加州教會1死5傷槍殺案 駐處查證：凶嫌台灣出生移民美國

酒駕判刑入獄 出獄後又犯 法官判他「再關一次」

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

40歲男子陳俊霖2度酒駕判應執行刑1年多，執行完畢出獄後7個月，再次酒駕，台北地方法院審理，認科刑並未使陳心生警惕，他還是心存僥倖，依公共危險罪判他有期徒刑9月「再關一次」。可上訴。

檢方起訴指出，陳曾因酒駕判刑6月，又再次酒駕判刑8月確定，他的2次酒駕案，經台北地院裁定應執行有期徒刑1年1月確定，陳入獄，2021年5月8日縮短刑期、執行完畢出獄。

檢方指控，陳出獄後不知悔悟，2022年1月3日下午3時，在新北市新店區央北一路的工地飲用酒類，同一天下午4時50分騎乘機車上路，19分鐘後，在央北一路、啟文路口被警察攔檢，測出呼氣中酒精濃度每公升0.53毫克，移送起訴。

法院審理，陳坦承酒駕，判決說，陳俊霖已有多次酒後駕車的前科，明知酒精成分對人的意識能力具有影響，酒駕具高度危險性，仍不遵守法令，再犯酒駕案，於服用酒類後，騎車上路，對交通安全產生危害。

法官認為，陳坦承犯行，考量他的酒測濃度、駕駛動力交通工具的種類、未婚、需扶養雙親等量刑因子，判陳不得易科罰金的有期徒刑9月。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

酒駕 酒精

延伸閱讀

6次酒駕被逮檢方求刑8月也無用 他獲判6月得易科罰金

3個月內2度酒駕 北市再公布1酒駕累犯姓名照片

北市第2次公告酒駕累犯 不到2個月又被逮

影／高雄工人騎車臉紅遭攔查 逃500公尺栽了被測出有喝　

相關新聞

華航工會理事長當「幽靈人口」 有罪定讞

華航企業工會理事長劉惠宗、工會成員趙剛和朱良駿二○一八年遷戶籍，投票支持參選桃園市長的工會秘書長朱梅雪，被認定是「幽靈人...

下藥迷昏實習醫師 醫師證書被廢

彰化縣李姓男醫師七年前在咖啡中加入ＦＭ２，迷昏女性實習醫師四小時，被依以欺瞞之方法使人施用第三級毒品罪判刑五年六月定讞；...

台北市勞動局長疑洩鏡電視勞檢資料 檢方分案調查

台北市勞動局長陳信瑜被爆料洩漏鏡電視勞檢資訊給民眾黨立委，台北市議會根據政風報告結果，向台北地檢署告發陳信瑜違反個人資料...

人妻夥小王下藥殺夫焚屍 一審二人逃死今獲判無期徒刑

台中市姚姓女子外遇陳姓男子，遭袁姓丈夫求償後，萌生殺意，涉下藥迷昏袁，持鐵鎚打死，並焚燒屍體棄置溝渠，事後盜領存款、過戶...

夫妻檔誘下單領紅利騙倒600人「賣家幫」半年詐5千萬

網站「賣家幫」誘騙民眾以台幣1:1匯率儲值，幫合作通路下單衝人氣，但會員一匯款，集團成員就將款項提領一空，去年11月底，...

酒駕判刑入獄 出獄後又犯 法官判他「再關一次」

40歲男子陳俊霖2度酒駕判應執行刑1年多，執行完畢出獄後7個月，再次酒駕，台北地方法院審理，認科刑並未使陳心生警惕，他還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。