酒駕判刑入獄 出獄後又犯 法官判他「再關一次」

40歲男子陳俊霖2度酒駕判應執行刑1年多，執行完畢出獄後7個月，再次酒駕，台北地方法院審理，認科刑並未使陳心生警惕，他還是心存僥倖，依公共危險罪判他有期徒刑9月「再關一次」。可上訴。

檢方起訴指出，陳曾因酒駕判刑6月，又再次酒駕判刑8月確定，他的2次酒駕案，經台北地院裁定應執行有期徒刑1年1月確定，陳入獄，2021年5月8日縮短刑期、執行完畢出獄。

檢方指控，陳出獄後不知悔悟，2022年1月3日下午3時，在新北市新店區央北一路的工地飲用酒類，同一天下午4時50分騎乘機車上路，19分鐘後，在央北一路、啟文路口被警察攔檢，測出呼氣中酒精濃度每公升0.53毫克，移送起訴。

法院審理，陳坦承酒駕，判決說，陳俊霖已有多次酒後駕車的前科，明知酒精成分對人的意識能力具有影響，酒駕具高度危險性，仍不遵守法令，再犯酒駕案，於服用酒類後，騎車上路，對交通安全產生危害。

法官認為，陳坦承犯行，考量他的酒測濃度、駕駛動力交通工具的種類、未婚、需扶養雙親等量刑因子，判陳不得易科罰金的有期徒刑9月。

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