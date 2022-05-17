交通部前部長林陵三機要宋乃午 涉公然侮辱遭訴
交通部前部長林陵三的機要宋乃午，去年開車途中與葬儀社遺體接送車有行車糾紛，宋怒嗆林姓駕駛三字經，反被林男噴辣椒水反擊；台北地檢署考量雙方無法達成和解，今分別依公然侮辱罪起訴宋乃午，林男則依傷害罪起訴。
宋乃午曾在國道電子收費系統ETC案中收賄，洩漏招標資訊給廠商，被依貪汙罪判刑11年；宋入獄前適逢農曆春節，他以「陪老母親吃最後一頓年夜飯」為由，騙取檢察官同情，延至大年初六再發監，卻藉此偷渡大陸遭通緝。
宋乃午逃匿大陸期間使用網路電話，收發電郵也以浮動IP掩飾行蹤，並透過中共副部長級退休高官友人協助申辦大陸永久居留證，打算在大陸「落地生根」，不料在拿到居留證前一刻被捕，2011年押解返台後入獄服刑，2016年獲假釋出獄。
檢方調查，去年10月16日晚間，宋乃午開車前往新北市新店耕莘醫院途中，與林男發生行車糾紛，當時宋午不知醫院因防疫需求，將大門前的雙向車道改成單向通行，開車駛入車道後，林男開的遺體接送車迎面而來，氣得下車理論。
雙方在醫院前發生激烈口角，宋乃午當眾揮舞雨傘，怒嗆林男三字經，林男也不甘示弱，拿出辣椒水噴灑反擊，最後宋控告林男傷害，林男也反控宋公然侮辱。
目擊者證稱，當時宋乃午只有揮舞雨傘、罵人，沒有打人、林男則有朝宋乃午噴辣椒水；檢方認定宋傷害罪不足，僅依公然侮辱罪起訴。
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