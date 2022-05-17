快訊

退役將軍夫人拒快篩、PCR闖三總病房 失控飆罵護理師

藥局開放Paxlovid！壓平重症死亡的最後希望 為何診所不敢開？

南加州教會1死5傷槍殺案 駐處查證：凶嫌台灣出生移民美國

交通部前部長林陵三機要宋乃午 涉公然侮辱遭訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

交通部前部長林陵三的機要宋乃午，去年開車途中與葬儀社遺體接送車有行車糾紛，宋怒嗆林姓駕駛三字經，反被林男噴辣椒水反擊；台北地檢署考量雙方無法達成和解，今分別依公然侮辱罪起訴宋乃午，林男則依傷害罪起訴。

宋乃午曾在國道電子收費系統ETC案中收賄，洩漏招標資訊給廠商，被依貪汙罪判刑11年；宋入獄前適逢農曆春節，他以「陪老母親吃最後一頓年夜飯」為由，騙取檢察官同情，延至大年初六再發監，卻藉此偷渡大陸遭通緝。

宋乃午逃匿大陸期間使用網路電話，收發電郵也以浮動IP掩飾行蹤，並透過中共副部長級退休高官友人協助申辦大陸永久居留證，打算在大陸「落地生根」，不料在拿到居留證前一刻被捕，2011年押解返台後入獄服刑，2016年獲假釋出獄。

檢方調查，去年10月16日晚間，宋乃午開車前往新北市新店耕莘醫院途中，與林男發生行車糾紛，當時宋午不知醫院因防疫需求，將大門前的雙向車道改成單向通行，開車駛入車道後，林男開的遺體接送車迎面而來，氣得下車理論。

雙方在醫院前發生激烈口角，宋乃午當眾揮舞雨傘，怒嗆林男三字經，林男也不甘示弱，拿出辣椒水噴灑反擊，最後宋控告林男傷害，林男也反控宋公然侮辱。

目擊者證稱，當時宋乃午只有揮舞雨傘、罵人，沒有打人、林男則有朝宋乃午噴辣椒水；檢方認定宋傷害罪不足，僅依公然侮辱罪起訴。

公然侮辱 傷害罪

延伸閱讀

台74線匯國道3號常多處壅塞 交通部提改善措施

大人吵架遷怒小孩罵「三字經」 法官判他拘役10日

宜蘭觀光產業苦撐 透過立委陳歐珀向中央爭取紓困補助

女網紅代言鬧翻槓醫美集團 粉團諧音影射罵人遭訴

相關新聞

華航工會理事長當「幽靈人口」 有罪定讞

華航企業工會理事長劉惠宗、工會成員趙剛和朱良駿二○一八年遷戶籍，投票支持參選桃園市長的工會秘書長朱梅雪，被認定是「幽靈人...

下藥迷昏實習醫師 醫師證書被廢

彰化縣李姓男醫師七年前在咖啡中加入ＦＭ２，迷昏女性實習醫師四小時，被依以欺瞞之方法使人施用第三級毒品罪判刑五年六月定讞；...

台北市勞動局長疑洩鏡電視勞檢資料 檢方分案調查

台北市勞動局長陳信瑜被爆料洩漏鏡電視勞檢資訊給民眾黨立委，台北市議會根據政風報告結果，向台北地檢署告發陳信瑜違反個人資料...

人妻夥小王下藥殺夫焚屍 一審二人逃死今獲判無期徒刑

台中市姚姓女子外遇陳姓男子，遭袁姓丈夫求償後，萌生殺意，涉下藥迷昏袁，持鐵鎚打死，並焚燒屍體棄置溝渠，事後盜領存款、過戶...

交通部前部長林陵三機要宋乃午 涉公然侮辱遭訴

交通部前部長林陵三的機要宋乃午，去年開車途中與葬儀社遺體接送車有行車糾紛，宋怒嗆林姓駕駛三字經，反被林男噴辣椒水反擊；台...

借銀行帳戶給男友成詐欺共犯 法院：「被愛情沖昏頭」無罪

40多歲的葉姓婦人在網路認識自稱「王維」的男子，以為對方真心喜歡她，多次匯錢贊助對方事業，未料竟是遇到詐騙集團，還因為出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。