借銀行帳戶給男友成詐欺共犯 法院：「被愛情沖昏頭」無罪

40多歲的葉姓婦人在網路認識自稱「王維」的男子，以為對方真心喜歡她，多次匯錢贊助對方事業，未料竟是遇到詐騙集團，還因為出借銀行帳戶被當成共犯。桃園地院審理此案，認為葉婦是深陷網路愛情詐欺，被愛情沖昏頭，主觀上並無幫助詐欺、幫助洗錢犯意，最後判她無罪。可上訴。

判決指出，葉婦2019年就認識「王維」，2人幾乎每天聯繫，除了生活瑣事，也聊感情話題，期間對方不時以「寶貝」、「我的天使」、「Honey」和「親愛的」稱呼她，還說「我等不及要吃你準備的台灣菜」等語。

葉婦以為對方真心喜歡自己，聽聞對方在馬來西亞開農場，先後匯了美金2800元贊助事業，又出借銀行帳戶給對方發薪水，2020年5月還相約疫情解封就見面，未料找上門的是警方，才知受騙上當，還成了詐欺共犯。

偵訊時，葉婦供稱自己因為「王維」的話，以為外國人在馬來西亞無法開戶，做生意不方便，才匯出借銀行帳戶，並強調自己也曾匯錢對方，同樣是受害者。但桃園地檢署認為，葉婦已經成年，有相當社會經驗，應知出借銀行帳戶可能被他人做不法用途，仍不違背本意，有幫助詐欺的不確定故意。

桃園地院調查，葉婦和「王維」的對話不乏甜言蜜語和未來憧憬，認為葉婦是被愛情沖昏頭，將對方視為親密戀人而交付銀行帳戶。此外，葉婦在帳戶被凍結時曾質疑「王維」，但不久之後又持續關心對方健康，認為她深陷網路愛情詐欺而不自知。