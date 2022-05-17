台北華西街快煮壺走火害6命 小吃店老闆過失致死判2年
台北市萬華區華西街老舊公寓2020年3月14日清晨發生火警，6人吸入濃煙，經搶救後不治，警消查出起火原因是1樓小吃店快煮壺電線走火，檢方依過失致死罪起訴老闆林貴山，台北地院審理，今天判林有期徒刑2年。可上訴。
起火的公寓屋齡超過50年，周邊住戶都是高齡者，多數人在起火當下在家中睡覺，根本來不及逃生。
警消調查，火災的起火點是巷內1樓熱炒小吃店，小吃店提供熱炒給客人外帶，消費者多是附近清茶館，勘驗確認火災由小吃店內的快煮壺而起，因林使用完沒有拔下插頭，導致電線走火釀禍。
林貴山接受調查時聲稱，當天凌晨5點多小吃店打烊後就離開，臨去前，有拔掉快煮壺的插頭，不過，依受困住戶、目擊者再綜合火調鑑定報告等，均明確指出火勢由小吃店內竄出，起因則是快煮壺電線走火，台北地檢署檢察官相驗後追究刑責，起訴林貴山。
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