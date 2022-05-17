快訊

退役將軍夫人拒快篩、PCR闖三總病房 失控飆罵護理師

藥局開放Paxlovid！壓平重症死亡的最後希望 為何診所不敢開？

南加州教會1死5傷槍殺案 駐處查證：凶嫌台灣出生移民美國

台北華西街快煮壺走火害6命 小吃店老闆過失致死判2年

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

台北市萬華區華西街老舊公寓2020年3月14日清晨發生火警，6人吸入濃煙，經搶救後不治，警消查出起火原因是1樓小吃店快煮壺電線走火，檢方依過失致死罪起訴老闆林貴山，台北地院審理，今天判林有期徒刑2年。可上訴。

起火的公寓屋齡超過50年，周邊住戶都是高齡者，多數人在起火當下在家中睡覺，根本來不及逃生。

警消調查，火災的起火點是巷內1樓熱炒小吃店，小吃店提供熱炒給客人外帶，消費者多是附近清茶館，勘驗確認火災由小吃店內的快煮壺而起，因林使用完沒有拔下插頭，導致電線走火釀禍。

林貴山接受調查時聲稱，當天凌晨5點多小吃店打烊後就離開，臨去前，有拔掉快煮壺的插頭，不過，依受困住戶、目擊者再綜合火調鑑定報告等，均明確指出火勢由小吃店內竄出，起因則是快煮壺電線走火，台北地檢署檢察官相驗後追究刑責，起訴林貴山。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

小吃 火災

延伸閱讀

龍潭車禍林小妹走了！同學網友齊哀悼 闖禍女駕駛送辦

六都桃園火災最少 一表揭家裡哪些地方易發生火警

影／前身是小吃店標16億元快篩劑？藍營爆黨政高層介入 衛福部否認

超速開車輾死騎士無罪 法官：法律不能強人所難

相關新聞

華航工會理事長當「幽靈人口」 有罪定讞

華航企業工會理事長劉惠宗、工會成員趙剛和朱良駿二○一八年遷戶籍，投票支持參選桃園市長的工會秘書長朱梅雪，被認定是「幽靈人...

下藥迷昏實習醫師 醫師證書被廢

彰化縣李姓男醫師七年前在咖啡中加入ＦＭ２，迷昏女性實習醫師四小時，被依以欺瞞之方法使人施用第三級毒品罪判刑五年六月定讞；...

台北市勞動局長疑洩鏡電視勞檢資料 檢方分案調查

台北市勞動局長陳信瑜被爆料洩漏鏡電視勞檢資訊給民眾黨立委，台北市議會根據政風報告結果，向台北地檢署告發陳信瑜違反個人資料...

人妻夥小王下藥殺夫焚屍 一審二人逃死今獲判無期徒刑

台中市姚姓女子外遇陳姓男子，遭袁姓丈夫求償後，萌生殺意，涉下藥迷昏袁，持鐵鎚打死，並焚燒屍體棄置溝渠，事後盜領存款、過戶...

借銀行帳戶給男友成詐欺共犯 法院：「被愛情沖昏頭」無罪

40多歲的葉姓婦人在網路認識自稱「王維」的男子，以為對方真心喜歡她，多次匯錢贊助對方事業，未料竟是遇到詐騙集團，還因為出...

台北華西街快煮壺走火害6命 小吃店老闆過失致死判2年

台北市萬華區華西街老舊公寓2020年3月14日清晨發生火警，6人吸入濃煙，經搶救後不治，警消查出起火原因是1樓小吃店快煮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。