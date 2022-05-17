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台北市勞動局長疑洩鏡電視勞檢資料 檢方分案調查

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

北市勞動局長陳信瑜被爆料洩漏鏡電視勞檢資訊給民眾黨立委，台北市議會根據政風報告結果，向台北地檢署告發陳信瑜違反個人資料保護法；檢方分他字案調查，目前朝違反個資法、洩密等罪偵辦。

北市府政風處調查報告認定，勞動局有外洩勞檢資訊的高度疑慮，因勞檢員拍攝的照片，與後來民眾黨立委賴香伶記者會上出示的文件，有時間密接關聯性及相似度，不過，政風處僅行政調查，無法認定何人有刑責。

鏡電視上架爭議不斷，民眾黨立委賴香伶、蔡壁如公開宣稱，民眾黨請台北市勞動局前往勞檢，取得員工名冊及薪資清冊；市議員梁文傑質疑，鏡電爭議無涉勞權問題，勞動局也未接獲相關勞工檢舉，但市府大動作勞檢，疑將資料外洩給民眾黨，要求市府內部徹查，若勞動局違法則須嚴懲。

圖為「鏡電視新聞台」開播典禮。記者沈昱嘉攝影／報系資料照
圖為「鏡電視新聞台」開播典禮。記者沈昱嘉攝影／報系資料照

勞檢 民眾黨 北市

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