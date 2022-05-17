聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北市勞動局長疑洩鏡電視勞檢資料 檢方分案調查
台北市勞動局長陳信瑜被爆料洩漏鏡電視勞檢資訊給民眾黨立委，台北市議會根據政風報告結果，向台北地檢署告發陳信瑜違反個人資料保護法；檢方分他字案調查，目前朝違反個資法、洩密等罪偵辦。
北市府政風處調查報告認定，勞動局有外洩勞檢資訊的高度疑慮，因勞檢員拍攝的照片，與後來民眾黨立委賴香伶記者會上出示的文件，有時間密接關聯性及相似度，不過，政風處僅行政調查，無法認定何人有刑責。
鏡電視上架爭議不斷，民眾黨立委賴香伶、蔡壁如公開宣稱，民眾黨請台北市勞動局前往勞檢，取得員工名冊及薪資清冊；市議員梁文傑質疑，鏡電爭議無涉勞權問題，勞動局也未接獲相關勞工檢舉，但市府大動作勞檢，疑將資料外洩給民眾黨，要求市府內部徹查，若勞動局違法則須嚴懲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言