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渣打商銀前行員竄改客戶存款資料 詐領業績獎金遭起訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

渣打國際商業銀行房貸拓展部蔡姓前行員，為追求業績獎金，涉使用修圖軟體「小畫家」，變造申貸客戶的存摺內頁影本，灌水存款金額，藉此拉高銀行核貸金額，詐領業績獎金18萬6986元；台北地檢署今天依詐欺偽造文書等罪起訴蔡男。

檢方調查，蔡男2016至2019年間，在渣打負責房貸業務拓展、開發及執行等業務，為達到銀行所設定每季貸出金額的績效目標，領取業績獎金，竟異想天開變造申貸客戶的財力狀況。

起訴指出，蔡男取得申貸客戶提供的存摺內頁影本後，利用「小畫家」軟體重新編輯，變造及拉高存摺明細上的存款餘額，再蓋上「與正本相符」的印章，提交不知情的貸款審核人員，藉此灌水申貸客戶的財力及償貸能力，核准高於客戶財力的放貸金額。

蔡男變造而獲得銀行增加放貸金額的申貸客戶，均有正常的還款，沒有發生延遲繳款的情形，因此銀行未發生財產上損害，蔡男也未涉及違反銀行法罪責，僅被追究詐欺及偽造文書罪。

偽造文書 詐欺

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