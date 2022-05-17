聽新聞
test
0:00 / 0:00
渣打商銀前行員竄改客戶存款資料 詐領業績獎金遭起訴
渣打國際商業銀行房貸拓展部蔡姓前行員，為追求業績獎金，涉使用修圖軟體「小畫家」，變造申貸客戶的存摺內頁影本，灌水存款金額，藉此拉高銀行核貸金額，詐領業績獎金18萬6986元；台北地檢署今天依詐欺、偽造文書等罪起訴蔡男。
檢方調查，蔡男2016至2019年間，在渣打負責房貸業務拓展、開發及執行等業務，為達到銀行所設定每季貸出金額的績效目標，領取業績獎金，竟異想天開變造申貸客戶的財力狀況。
起訴指出，蔡男取得申貸客戶提供的存摺內頁影本後，利用「小畫家」軟體重新編輯，變造及拉高存摺明細上的存款餘額，再蓋上「與正本相符」的印章，提交不知情的貸款審核人員，藉此灌水申貸客戶的財力及償貸能力，核准高於客戶財力的放貸金額。
蔡男變造而獲得銀行增加放貸金額的申貸客戶，均有正常的還款，沒有發生延遲繳款的情形，因此銀行未發生財產上損害，蔡男也未涉及違反銀行法罪責，僅被追究詐欺及偽造文書罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言