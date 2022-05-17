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烏龍判決？私有土地未完成徵收 法院判「容忍通行權亅
台東市民林姓婦人一處位於台東市石壁段的私有土地，11年前出租他人鋪設水泥便於鐵路工程施工，完工後道路未拆除、成為地方便道，市公所未完成徵收，法院日前判她應「容忍通行權亅，她不滿權益受損，今天到台東縣議會陳情。
林婦及家人今天由縣議員林參天陪同，到縣議會拉白布條陳情，認為私有土地被佔用，土地正義何在？連法院都做出損害個人權益的判決，希望議會能夠站在人民這邊主持公道。
林婦指出，市公所原表示將徵收，但徵收案送縣府後又無經費無果，因林婦須承擔道路破損造成受傷責任，且該處有其他道路可進出，她將私有地封圍，卻因此被告，法院烏龍判決讓她權益受損。
林參天說，林姓婦人私有土地上的便道，並不是該地區唯一可以進出道路，政府當初沒有完成土地徵收程序，導致民眾自有土地，原是為了方便他人，反而被告，進而讓法院作出鳥龍判決、侵害個人權益。
他說，台東市公所日前已經以公文回覆，該便道不是唯一外出通道，婦人雖然已經上訴，仍非常擔心法院又做出錯誤判決，讓個人權益受損，希望公部門相關單位重視。
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