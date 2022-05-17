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無罩男不聽勸辱罵五字經 嗆聲：警察都這樣哪有辦法
台中市陳姓男子在今年1月間在北屯區一家KTV喝酒、唱歌，離場時被在場守望的張姓警員發現，陳沒有戴口罩，警員請陳配合規定，戴上口罩，但陳怒嗆「警察都這樣，我哪有辦法」，辱罵三字經、五字經，遭警方送辦，台中地檢署今偵結，依妨害公務罪起訴。
起訴指出，陳姓男子（34歲）在今年1月3日凌晨1時許，在北屯區崇德路的一家KTV喝酒唱歌，離場時被在場守望的張姓警員發現，沒有戴口罩，陳回應「沒有口罩」，警員再要求陳到旁邊，將口罩找出後戴上，陳轉頭就要再進入KTV，不理會警員。
警員將手放在陳的肩膀上攔阻，沒想到陳卻怒嗆「現在警察都這樣，我哪有辦法」，以及三字經、五字經，要求警員將手放開，警員依妨害公務罪抓人送辦。
陳男在檢方訊問時，雖坦承有辱罵髒話，但否認涉案，辯稱不是在罵警員，不過不被檢方採信，全案今依妨害公務罪，偵結起訴。
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