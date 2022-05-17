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六旬男摸老闆臀被拒生恨 持生魚片刀砍人遭判9年半

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬李姓男子曾入監，出獄後常到謝姓業者經營的自助餐店用餐，多次在店內摸謝或員工臀部，謝多次出言制止，引來李不滿，去年8月間，李持生魚片刀砍殺謝，造成謝雙手、肩膀等十多處刀傷，一審昨宣判，依殺人未遂罪判刑9年6月，因李有精神疾病，執行完令入處所監護5年。

一審審理期間，送精神鑑定，確認李男有精神疾病，依法減刑，不過李男有殺人、重傷害未遂等前科素行，視為累犯，先加重後減輕，依殺人未遂罪，判刑9年6月，並在執行期滿或赦免後，令入相當醫療處所，施以監護5年，仍可上訴。

檢警調查，李姓男子（62歲）曾涉傷害罪遭判刑4月，2017年服刑期滿出獄，平時擔任粗工維生，都在大里區一帶活動。李也是大里區一家自助餐店的常客，但李常在消費時，趁機以摸臀、肢體碰觸的方式，騷擾謝姓老闆與員工，謝多次婉拒、規勸，沒想到卻引來李不滿。

去年8月18日上午11時許，李姓男子在機車內預藏一把全長44公分的生魚片刀，並前往謝姓老闆的自助餐店，李停妥機車後，看到謝就拿出生魚片刀，先砍謝右手一刀，謝倉皇逃生，李尾隨追趕，並在自助餐店後方的巷弄內，沿途砍殺謝，過程中不斷辱罵髒話「給你死」。

謝姓男子最後身中十多刀，倒臥在血泊中失去意識，李姓男子見謝已無反應，才騎車逃逸，謝經送醫急救後，撿回一命，雙手、雙肩、後背都有10多處的刀傷，部分傷口長約10多公分，深可見骨。

霧峰警分局在案發後隔天，循線在太平區永豐路一帶，查緝李姓男子到案，並查扣作案用的生魚片刀。

檢方訊問李姓男子時，李不否認有持刀砍殺謝，但辯稱是謝看不起他，否認有殺人犯意，「只是傷害而已」，李聘請的律師替李辯稱，當時李精神狀況不佳，請求精神鑑定。

檢方偵辦後認為，根據調查證據，李在行凶過程，沿途追殺，殺意堅定，且行凶後從容騎走機車逃逸，扣案的凶刀已洗滌乾淨，李在警詢、檢訊過程，都對答如流，對犯行避重就輕，顯無精神狀況，全案去年11月偵結，依殺人未遂罪起訴，並建請院方依累犯，加重其刑。

台中市李姓男子在去年間涉嫌持生魚片刀砍殺謝姓男子，台中地院昨審結，依殺人未遂罪，判刑9年6月。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子在去年間涉嫌持生魚片刀砍殺謝姓男子，台中地院昨審結，依殺人未遂罪，判刑9年6月。記者陳宏睿／翻攝

殺人 生魚片 自助餐店

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