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詐領助理費案／戴寧不服起訴再收押 法院4點駁回：有證人一開始沒坦白

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市議員戴寧涉嫌詐助理費11日被檢方起訴，嘉義地院裁定繼續羈押禁見，委任律師聲明異議，認為院方沒說明戴寧「否認犯行」和「串證之虞」的實質關聯性，證人也都具結，沒串證可能；院方則認為，有證人一開始未坦白，戴寧也與證人多有親誼關係，有繼續串證可能，駁回聲請、並不得抗告。

陳澤嘉聲明異議指出，依據地方制度法51條規定，市議會會期期間，法院羈押被告前，應先徵詢議會同意，卻沒先徵詢，而羈押的裁定僅用證人證述、銀行帳戶明細等，就認定犯嫌重大，已違背無罪推定原則。

陳澤嘉也說，裁定沒具體說明戴寧否認犯行與串證之虞的實質關聯性，就認為她有勾串共犯、證人及湮滅、變造、偽造證據之虞，加上檢方起訴的人，所有證人都具結作證，顯然沒串證可能，請求撤銷羈押、改具保處分。

合議庭表示，戴寧在議會會期之前已遭逮捕、羈押，就應受司法權之拘束，跟地制法51條所定對議員「人身不逮捕特權」並不相牴觸；戴寧雖然也否認犯行，但有證人的證述、金融帳戶交易明等文書證據，以此認定涉犯利用職務機會詐取財物罪嫌、使公務員登載不實等罪嫌重大。

合議庭認為，全案偵辦時，有部分的證人在偵查中、後期，才供述戴寧涉案情節，並解釋為何一開始偵查時沒坦白的心境，從此情況，足以認定戴寧有勾串部分證人之虞，且她至今否認犯行，和證人有密切的親誼關係，恐怕在審判程序進行，仍有繼續勾串證人的高度可能。

合議庭考量，戴寧涉案情節深、犯案期間甚長，她身為民意代表，本應恪守職責，卻涉犯本案，對國家社會所造成之危害程度非輕，權衡後，認確實有羈押、禁止接見通信的必要性。

嘉義市議員戴寧遭起訴後，嘉義地院裁定繼續羈押禁見，她提出聲明異議仍遭駁回。本報資料照片
嘉義市議員戴寧遭起訴後，嘉義地院裁定繼續羈押禁見，她提出聲明異議仍遭駁回。本報資料照片

嘉義 地方制度法 公務員

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