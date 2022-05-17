民眾接獲烏龍罰單 萬美玲籲檢討罰單審核程序

國民黨立委萬美玲今天表示，近日接獲民眾陳情，直指國道員警為搶績效開出烏龍罰單，質疑國道警察局製單的過程未按標準作業流程審核。她呼籲內政部警政署檢討，並定期檢測測速儀器是否準確。

萬美玲指出，該名陳情人收到2張自己在同時間點超速的罰單，但違規地點分別在國道3號「北向」74.3公里處及國道3號「南向」74.3公里處，超過限速則又分別是49公里及28公里，自嘲難道自己是宋七力可以同時北上又南下？且對於測速槍可以落差21公里之多，懷疑警用測速槍根本就有問題。

萬美玲表示，接獲陳情後她立即向警政署瞭解，罰單從拍照、製單到寄送給民眾的作業流程，警政署說明，民眾收到罰單前，至少要經過6道關卡審核，分別是開單員警，檢視相片有無多車入鏡、車號不清、車種及車輛廠牌顏色是否相符。

在比對無誤後，再利用「違規舉發數位資料認證作業程式」登錄違規時間、地點、車號、違規事實及代碼，開單員警再次確認上述資料皆無誤後，即交由該員警隸屬的分隊承辦人重複審核，審核無誤再上呈至分隊長，分隊長審核無誤後再上呈至其隸屬的大隊承辦人及組長重複審核，並交由委外廠商做最後審核，確認內容無誤才會將罰單寄送給違規民眾。

萬美玲說，由此可見一張罰單如按照標準作業程序，至少要經過5名員警及1名委外廠商承辦人審核，如果每次謹慎審核，根本不至出現烏龍罰單。

萬美玲指出，根據國道警察局提供的資料顯示，2017年至2020年，國道警察局針對駕駛人違規超速總共開出142萬3551張罰單，其中民眾提出申訴的案件數僅有7553案，申訴成功案件只有180件，可見多數民眾接到罰單，都是選擇信任國道警察開出的罰單；但出現這樣的烏龍罰單，且速差高達21公里，除損及警察單位專業的形象，也會讓民眾質疑超速罰單的準確性。