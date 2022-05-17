動手扁人卻硬拗「講話激動手亂揮」 男遭判拘20日

陳姓男子有公共危險前科，2020年10月受施姓友人邀約，陪同施到新竹市區一間超商與江姓男子協商租車糾紛，但協商過程不順利，陳竟抓狂徒手毆打江，導致對方腦震盪伴下嘴唇撕裂傷、右胸鈍挫傷，法官審理時，陳否認打人，強調自己講話本來就比較激動，手會跟著亂揮；新竹地院審理終結，將陳依傷害罪判拘役20日。

法官審理時，陳男否認打人，指出若他有動手，被打的江男當下就會跟到場的員警告狀，他講話本來就比較激動，手會跟著揮動。

法官勘驗現場監視畫面，發現雙方協商糾紛時，陳男均有不正常向江男揮手的動作，尤其其中一個畫面更明顯顯示，陳有出雙拳毆打江，因此不採信陳的說詞。