快訊

第一線人員爆「醫護不再快篩」 她曝醫院慘痛現況：確診照顧陽性

新冠肺炎可能造成神經後遺症 《自然》最新研究：認知功能衰退20年

80歲夫發病見人就揮拳 70歲妻「老老照顧」悲喊：有愛也扛不住

聽新聞
test
0:00 / 0:00

動手扁人卻硬拗「講話激動手亂揮」 男遭判拘20日

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

陳姓男子有公共危險前科，2020年10月受施姓友人邀約，陪同施到新竹市區一間超商與江姓男子協商租車糾紛，但協商過程不順利，陳竟抓狂徒手毆打江，導致對方腦震盪伴下嘴唇撕裂傷、右胸鈍挫傷，法官審理時，陳否認打人，強調自己講話本來就比較激動，手會跟著亂揮；新竹地院審理終結，將陳依傷害罪判拘役20日。

法官審理時，陳男否認打人，指出若他有動手，被打的江男當下就會跟到場的員警告狀，他講話本來就比較激動，手會跟著揮動。

法官勘驗現場監視畫面，發現雙方協商糾紛時，陳男均有不正常向江男揮手的動作，尤其其中一個畫面更明顯顯示，陳有出雙拳毆打江，因此不採信陳的說詞。

法官認，陳男是智識成熟的成年人，竟僅因友人租車糾紛，就不以理性方式解決紛爭，竟出手毆打江男，導致對方受傷，行為不可取，考量陳最後仍坦承犯行，態度尚可，不過未與江和解，審酌依傷害罪判拘役20日，易科罰金2萬元。

法官審理時，陳否認打人，強調自己講話本來就比較激動，手會跟著亂揮；新竹地院審理終結，將陳依傷害罪判拘役20日。圖／報系資料照
法官審理時，陳否認打人，強調自己講話本來就比較激動，手會跟著亂揮；新竹地院審理終結，將陳依傷害罪判拘役20日。圖／報系資料照

新竹 傷害罪 超商

延伸閱讀

惡男借住女性友人家竟下藥迷姦對方 遭判8年10月

咖啡廳盜攝別人女友 偷拍男揍完男友又扁店員遭判拘

連2天清晨當露鳥俠當眾搓下體 新竹男遭判拘50日

路人打大噴嚏遭痛毆致全身傷 出手男遭判拘30日

相關新聞

索賄2千萬 那瑪夏前區長判18年

高雄市那瑪夏區無黨籍前區長吳牧群，任內涉向廠商收取賄賂、回扣近二千萬，曾指示包商將六十萬賄款放進冰箱，全程遭徵信社錄影存...

北檢外鬥毆砍人落幕 北聯幫主嫌晚間羈押禁見

新北市汐止分局前警官許恒瑞，因與前女友吳姓女子有債務糾紛，許本月3日前往台北地院開庭，遇上吳女等6人上前催討債務，大打出...

華航工會理事長當「幽靈人口」 有罪定讞

華航企業工會理事長劉惠宗、工會成員趙剛和朱良駿二○一八年遷戶籍，投票支持參選桃園市長的工會秘書長朱梅雪，被認定是「幽靈人...

下藥迷昏實習醫師 醫師證書被廢

彰化縣李姓男醫師七年前在咖啡中加入ＦＭ２，迷昏女性實習醫師四小時，被依以欺瞞之方法使人施用第三級毒品罪判刑五年六月定讞；...

民眾接獲烏龍罰單 萬美玲籲檢討罰單審核程序

國民黨立委萬美玲今天表示，近日接獲民眾陳情，直指國道員警為搶績效開出烏龍罰單，質疑國道警察局製單的過程未按標準作業流程審...

動手扁人卻硬拗「講話激動手亂揮」 男遭判拘20日

陳姓男子有公共危險前科，2020年10月受施姓友人邀約，陪同施到新竹市區一間超商與江姓男子協商租車糾紛，但協商過程不順利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。