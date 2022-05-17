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台南女議員酸男議員「黑道」 二審仍判無罪

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市民進黨議員邱莉莉因故和綽號「烏雞」的無黨籍議員趙昆原發生糾紛，2018年間在臉書發表「投給雞＝投給黑幫」、「表面以民為主，背後魚肉鄉民」等文字的兩則貼文，趙昆原怒告邱莉莉涉公然侮辱，台南地院判邱莉莉無罪，趙昆原不服上訴，台南高分院今天宣判，駁回上訴。

邱莉莉2018年間在服務處調解舅舅與他人的土地通行糾紛時，認為對方態度兇惡，形同索討保護費，語氣像黑道流氓，並因對方以台語對邱莉莉稱「烏雞叫我來找你們，烏雞說可以。」等語，邱莉莉怒回「烏雞是什麼俗辣痞(意同：小癟三)」。趙昆原得知後打電話質問邱莉莉，為何說他是「臭俗辣」。邱莉莉怒氣未消，回稱「你不是臭俗辣嗎？」，兩人因此結怨。

事後，邱莉莉於議會臨時會召開期間，在新營區議會大廳向趙昆原致歉未被接受，認趙昆原對她大聲責駡羞辱。同年邱莉莉代表市長候選人黃偉哲出席台灣之友會所舉辦的台南市長候選人政見發表會，趙昆原到場後上台「聽說今天代表市長候選人來的人是未來議長候選人，我現在就要來問議長候選人房屋稅是怎麼解釋？」等語。

邱莉莉認為趙昆原音量甚大，語帶威脅，認遭其言語羞辱，在議員競選期間在其臉書發表「投給雞＝投給黑幫」、「表面以民為主，背後魚肉鄉民」、「您的選票支持無黨等於支持黑幫」、「我被恐嚇過，雞是黑道」等文字的貼文兩則，趙昆原一狀告上法庭。

一審認為，邱莉莉雖指稱趙昆原「投給雞＝投給黑幫」、「表面以民為主，背後魚肉鄉民」、「您的選票支持無黨等於支持黑幫」、「我被恐嚇過，雞是黑道」等言語，但自其言論觀察，可見邱莉莉是基於個人處理舅舅與他人用地糾紛經驗所作的合理評論，並非有意攻擊其人格，判她無罪。

台南市議員邱莉莉3年多前在臉書發表「投給雞＝投給黑幫」、「表面以民為主，背後魚肉鄉民」等貼文，酸無黨籍議員趙昆原而被告上法庭，二審仍判無罪。圖／本報資料照
台南市議員邱莉莉3年多前在臉書發表「投給雞＝投給黑幫」、「表面以民為主，背後魚肉鄉民」等貼文，酸無黨籍議員趙昆原而被告上法庭，二審仍判無罪。圖／本報資料照

台南 黑道 恐嚇

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