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北檢外鬥毆砍人落幕 北聯幫主嫌晚間羈押禁見
新北市汐止分局前警官許恒瑞，因與前女友吳姓女子有債務糾紛，許本月3日前往台北地院開庭，遇上吳女等6人上前催討債務，大打出手；北聯幫成員黃姓男子報復，找來11名小弟反在北檢外對吳女等人埋伏，砍傷人後離去。北市警方追查12天，14日逮捕黃男等11人，還有涉及窩藏人犯的5人。
北聯幫成員黃男等人14日落網，昨天上午依妨害秩序、殺人未遂、教唆等罪嫌移送北檢，昨晚11點左右，檢察官對黃男聲請羈押禁見獲准。
警方調查，曾在新北市警局汐止分局服務的許恒瑞，與吳女有800多萬元的債務糾紛，許因曾成立基金公司涉嫌吸金6億元卡上官司，本月3日許恒瑞與有北聯幫背景的2名友人到北院出庭，中午休庭時，吳女找來6名友人上前商討債務，雙方不合大打出手，被聞訊趕來的中正1警方逮捕。
直到晚上，許恒瑞、吳女等9人無保請回時，有北聯幫背景以黃男為首的11人在外伏擊，持西瓜刀砍傷吳男後搭車離去。
中正1警方歷經12天抽絲剝繭追查，在台北、新北、台中、南投、宜蘭等地，陸續逮捕黃男等犯嫌，及協助窩藏人犯的5人。
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