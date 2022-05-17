聽新聞
test
0:00 / 0:00

北檢外鬥毆砍人落幕 北聯幫主嫌晚間羈押禁見

聯合報 / 記者邱奕能／台北即時報導

新北市汐止分局前警官許恒瑞，因與前女友吳姓女子有債務糾紛，許本月3日前往台北地院開庭，遇上吳女等6人上前催討債務，大打出手；北聯幫成員黃姓男子報復，找來11名小弟反在北檢外對吳女等人埋伏，砍傷人後離去。北市警方追查12天，14日逮捕黃男等11人，還有涉及窩藏人犯的5人。

北聯幫成員黃男等人14日落網，昨天上午依妨害秩序、殺人未遂、教唆等罪嫌移送北檢，昨晚11點左右，檢察官對黃男聲請羈押禁見獲准。

警方調查，曾在新北市警局汐止分局服務的許恒瑞，與吳女有800多萬元的債務糾紛，許因曾成立基金公司涉嫌吸金6億元卡上官司，本月3日許恒瑞與有北聯幫背景的2名友人到北院出庭，中午休庭時，吳女找來6名友人上前商討債務，雙方不合大打出手，被聞訊趕來的中正1警方逮捕。

直到晚上，許恒瑞、吳女等9人無保請回時，有北聯幫背景以黃男為首的11人在外伏擊，持西瓜刀砍傷吳男後搭車離去。

中正1警方歷經12天抽絲剝繭追查，在台北、新北、台中、南投、宜蘭等地，陸續逮捕黃男等犯嫌，及協助窩藏人犯的5人。

台北地檢署日前傳出砍人事件。記者邱奕能／翻攝
台北地檢署日前傳出砍人事件。記者邱奕能／翻攝

債務 汐止

延伸閱讀

北檢外鬥毆砍人落幕 北市警逮北聯幫成員等16人

百富資本非法銷售澳洲基金吸金30億 實際負責人移送北檢

假買車真強盜奧迪名車 北檢擬聲押主謀

霸凌鬥毆頻傳未積極處理 監院糾正台北少觀所

相關新聞

土地被同名同姓人轉賣 地政所29年前出包判國賠417萬

桃園地政人員29年前辦理龜山區一筆土地的權利人身分證字號補登作業，卻將蔡姓權利人身分證字號、出生日誤植為另一名同名同姓者...

擁有三大碩士學位 那瑪夏前區長白樣輸給貪心

高雄市無黨籍那瑪夏前區長白樣‧伊斯理鍛（改名吳牧群）被控在擔任區長期間向多家廠商索賄，金額近2千萬元，白樣還曾指示包商將...

大人吵架遷怒小孩罵「三字經」 法官判他拘役10日

王姓男子在停車場倒車撞到吳姓婦人的車子，雙方口角，王對吳婦辱罵穢語，遷怒飆罵吳婦13歲的小孩，被訴成年人故意對少年犯公然...

毒犯被押求交保「照料高齡母」 法院駁：都不在家被通緝

苗栗縣徐姓男子涉毒品案遭訴，法院審理期間，徐行蹤不明被通緝，1日才被警方查獲遭法院裁定羈押，徐以要照顧九旬高齡母親、家中...

北檢外鬥毆砍人落幕 北聯幫主嫌晚間羈押禁見

新北市汐止分局前警官許恒瑞，因與前女友吳姓女子有債務糾紛，許本月3日前往台北地院開庭，遇上吳女等6人上前催討債務，大打出...

6次酒駕被逮檢方求刑8月也無用 他獲判6月得易科罰金

澎湖蔡姓男子去年酒後開車，被警方攔下後吐氣酒精濃度值達0.60，被依公共危險罪移送並起訴，蔡男被發現有5次酒駕前科，還曾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。