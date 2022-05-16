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6次酒駕被逮檢方求刑8月也無用 他獲判6月得易科罰金

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖蔡姓男子去年酒後開車，被警方攔下後吐氣酒精濃度值達0.60，被依公共危險罪移送並起訴，蔡男被發現有5次酒駕前科，還曾入監服刑，但澎湖地院僅判刑6個月，檢方不服上訴，認為判決過輕不能給蔡男警惕，高雄高分院審理後，考量蔡打零工，犯後坦承犯行，一審判決「罰當其罪」，駁回檢方上訴，得易科罰金。

判決指出，蔡姓男子打零工維生，離婚有2名子女，獨居在澎湖馬公市，蔡男2009年至2015年間，曾有5次酒駕紀錄，還曾因犯公共危險罪入監，直到2016年5月3日才執行完畢。

但多次酒駕被抓，蔡仍心存僥倖，去年11月1日下午2時許，蔡男在馬公一家宮廟喝了2瓶啤酒，開車上路，回家路上因違規被警方攔下，因全身酒氣，警方酒測後吐氣酒精濃度值達每公升0.60毫克，被依公共危險罪送辦，並被檢方依法起訴，並具體求刑8個月，讓蔡男必須入監，以資警惕。

澎湖地院審理時，即使蔡有多次酒駕紀錄，但法官最後考量蔡每月收入僅1、2萬元，離婚，獨居等家庭狀況，雖然檢方起訴時，具體求刑8個月，讓蔡男必須入監，但綜合他的家庭環境，最後僅判刑6個月，得易科罰金18萬元，另併科罰金3萬元。

檢方不服上訴，認為蔡這次是第6次酒駕被攔，但判決較前次刑度，只多了併科罰金2萬元，量刑過輕，對他難有警惕效果。

檢方認為，當前社會對酒駕是深惡痛絕，屢次修法重罰，但法院僅判6個月，還得予以易科罰金，反而助長他僥倖之心，應處7月以上徒刑，才能與他的罪刑相當。

高雄高分院審理時，法官考量蔡男收入及家庭狀況，認為一審認事用法並無不當，所處之刑符合「罰當其罪」原則，並無輕重失衡情形，駁回檢方上訴。

不過，蔡判刑6個月，若易科罰金可換免入監，但蔡男有多次酒駕紀錄，雖然不屬於5年內再犯的累犯，法界表示，執行時檢察官仍有權利不准他易科罰金，讓蔡入監服刑。

澎湖蔡姓男子酒駕被警方攔檢，他雖有5次酒駕紀錄，第6次檢方具體求刑8月，要讓他入監，最後法院仍僅判刑6個月，得易科罰金。圖為警方攔檢酒駕畫面。記者張議晨／翻攝
澎湖蔡姓男子酒駕被警方攔檢，他雖有5次酒駕紀錄，第6次檢方具體求刑8月，要讓他入監，最後法院仍僅判刑6個月，得易科罰金。圖為警方攔檢酒駕畫面。記者張議晨／翻攝

酒駕 澎湖 獨居

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