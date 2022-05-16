快訊

桃園男身體不適送醫不治 死後驗出PCR陽性確診

「0+7」新制上路理賠金掰了？ 產險業者：沒隔離通知書不理賠

3個月內2度酒駕 北市再公布1酒駕累犯姓名照片

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

根據酒駕新法規定，北市交通事件裁決所針對屢次酒駕、或拒測違規再犯者，北市交通局官網今再度公告1名酒駕累犯者的姓名、照片及違規事實。

此次被公布的高姓男子今年2月7日於承德路1段第1次酒駕、今年4月4日第2次酒駕，在北市信義路五段遭警方攔下開單，已公告在交通局官網及拒測累犯公布專區。

北市裁決所表示，這次的公告內容是依照中央規定，裁決確定後即公布汽機車駕駛人姓名、照片及違規事實等相關資訊。

立法院於今年1月24日三讀刑法及道路交通管理處罰條例酒駕相關條文修正案，提高酒駕處罰、延長酒駕累犯紀錄至10年，並新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實等規定；酒駕同車乘客連坐處分也提高至6千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

裁決所呼籲，「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，以杜絕酒駕發生，避免意外而遺憾終身。

台北市今第2次公布酒駕累犯者姓名、照片及違規事實。圖／北市交通裁決所提供
台北市今第2次公布酒駕累犯者姓名、照片及違規事實。圖／北市交通裁決所提供

酒駕 北市

延伸閱讀

北市307路公車減班 業者：乘客若增加馬上調回來

北市第2次公告酒駕累犯 不到2個月又被逮

影／高雄工人騎車臉紅遭攔查 逃500公尺栽了被測出有喝　

診所協助居家照護確診者 北市12行政區全上線

相關新聞

擁有三大碩士學位 那瑪夏前區長白樣輸給貪心

高雄市無黨籍那瑪夏前區長白樣‧伊斯理鍛（改名吳牧群）被控在擔任區長期間向多家廠商索賄，金額近2千萬元，白樣還曾指示包商將...

大人吵架遷怒小孩罵「三字經」 法官判他拘役10日

王姓男子在停車場倒車撞到吳姓婦人的車子，雙方口角，王對吳婦辱罵穢語，遷怒飆罵吳婦13歲的小孩，被訴成年人故意對少年犯公然...

毒犯被押求交保「照料高齡母」 法院駁：都不在家被通緝

苗栗縣徐姓男子涉毒品案遭訴，法院審理期間，徐行蹤不明被通緝，1日才被警方查獲遭法院裁定羈押，徐以要照顧九旬高齡母親、家中...

3個月內2度酒駕 北市再公布1酒駕累犯姓名照片

根據酒駕新法規定，北市交通事件裁決所針對屢次酒駕、或拒測違規再犯者，北市交通局官網今再度公告1名酒駕累犯者的姓名、照片及...

藥師賣快篩好委屈！男子買不到怒罵：賺很大快拿出來

台東縣太麻里鄉的藥師周凱健經營的健保藥局，為提供鄉民服務，主動加入實名制快篩藥局，沒想到上周六卻被人怒罵「快拿出庫存」、...

土地被同名同姓人轉賣 地政所29年前出包判國賠417萬

桃園地政人員29年前辦理龜山區一筆土地的權利人身分證字號補登作業，卻將蔡姓權利人身分證字號、出生日誤植為另一名同名同姓者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。