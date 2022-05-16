3個月內2度酒駕 北市再公布1酒駕累犯姓名照片

根據酒駕新法規定，北市交通事件裁決所針對屢次酒駕、或拒測違規再犯者，北市交通局官網今再度公告1名酒駕累犯者的姓名、照片及違規事實。

此次被公布的高姓男子今年2月7日於承德路1段第1次酒駕、今年4月4日第2次酒駕，在北市信義路五段遭警方攔下開單，已公告在交通局官網及拒測累犯公布專區。

北市裁決所表示，這次的公告內容是依照中央規定，裁決確定後即公布汽機車駕駛人姓名、照片及違規事實等相關資訊。

立法院於今年1月24日三讀刑法及道路交通管理處罰條例酒駕相關條文修正案，提高酒駕處罰、延長酒駕累犯紀錄至10年，並新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實等規定；酒駕同車乘客連坐處分也提高至6千元以上、1萬5千元以下罰鍰。