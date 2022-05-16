藥師賣快篩好委屈！男子買不到怒罵：賺很大快拿出來

台東縣太麻里鄉的藥師周凱健經營的健保藥局，為提供鄉民服務，主動加入實名制快篩藥局，沒想到上周六卻被人怒罵「快拿出庫存」、「賺很大」，讓他委屈直言，他是南迴線唯三實名制快篩藥局，跟民眾收500、也是要上繳500，其實沒錢賺，這樣盡心盡力服務被罵、感覺好委屈。

藥師周凱健表示，上周六上午10時許正在處理民眾實名制購買快篩，一名陳姓男子疑似沒有買到快篩、忽然在門口叫罵，「快拿出庫存」、「賺很大」、「如果星期一還有人排隊、你不要開店了」，對方講話口氣有點重，讓他備感壓力。

他說，協助推動實名制領快篩政策，常被民眾誤解賺很大，事實上所收到的每份500元，都要全數上繳國庫，藥局只是經手這個費用作服務，在太麻里他是唯一做實名制服務賣快篩的藥局，希望能夠好好服務民眾，不要再被誤會賺很大。