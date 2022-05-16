土地被同名同姓人轉賣 地政所29年前出包判國賠417萬

桃園地政人員29年前辦理龜山區一筆土地的權利人身分證字號補登作業，卻將蔡姓權利人身分證字號、出生日誤植為另一名同名同姓者，讓該筆土地2018年起被轉手多達4次，繼承人同年發現後向轄管龜山地政所提出國家賠償告訴，法院認為地政人員登記錯誤導致繼承人喪失土地所有權，應負損害負賠償責任，依2018年交易價格，判地政所應賠蔡男繼承人417萬1290元，可上訴。

龜山地政所對此表示，尚未收到判決書，收到後將與地政局研議是否上訴。

蔡男繼承人主張，原權利人蔡男擁有該筆土地1/18、約10餘坪權利，而他於1991年死亡後，1993年當時轄管桃園地政所辦理權利人身分證字號補登作業，未詳實核對身分資料，早已死亡蔡男個資，誤登載為另一同名同姓男子的身分證字號、出生日期。

繼承人主張，「假蔡男」2018年以遺失為由，向現轄龜山地政所申請土地書狀補發，隨後將土地以100萬元價格轉賣高姓女子，再經2次轉賣後，最後由葉男以贈與為原因移轉登記予桃園市政府，導致自己喪所有權；繼承人2018年經地政所會議通知發覺有異，2020年提告地政所並求償600萬元。

地政所則主張，該土地誤載於1993年，繼承人請求權已罹時效，縱使未超過時效，損害是同名同姓的男子辦理權狀補發所致，與地政所無涉。

地政所進一步主張，若繼承人有於蔡男死亡後6個月內法定期間申辦遺產稅及繼承登記，就不會發生蔡男謊稱權狀遺失補發導致土地移轉，繼承人也有過失，損害計算也以1993年土地價值為據。

法官認為，繼承人在2018年6月土地出售後喪失所有權，是因地政所登記錯誤而導致他蒙受損害，地政所應負損害賠償責任，且賠償請求權時效依法是自權利人得知有損害時起算2年，或損害發生起算5年，地政所曾於2018年召開協調會，而蔡男繼承人實際受損為2018年土地移轉時、提出國賠則在2020年，皆未逾時效。