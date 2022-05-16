那瑪夏前區長吳牧群「冰箱收賄款」 犯案手法曝光

高雄市前那瑪夏區長吳牧群（原名：白樣.伊斯理鍛）擔任區長期間向廠商收取賄賂、回扣，並在第三屆區長就職前，示意陳姓包商將賄賂現金放進冰箱，全程遭徵信社錄影存證，另向其他包商收取回扣，計收賄達近2000萬，法官審酌，吳牧群始終否認犯行，無反省之意，判處5罪應執行有期徒刑18年，包商部分視行賄次數及數額判處免刑至1年2個月不等，全案可上訴。

橋頭地方法院判決書指出，白樣在第一屆那瑪夏區長任內就曾以參加原民會辦理紐西蘭考察活動，希望贊助旅費等語，向尹姓包商要求交付12萬，尹姓包商為承包案件能順利履約，只能假借卡中只有6萬元，提領後交付。

白樣在2018年當選第三屆區長、就職前，一名陳姓包商事前得知那瑪夏區公所可能提前結束契約，到白樣競選總部表明不希望契約終止，白樣以「那就看你的誠意了」並指向辦公室角落的冰箱，示意陳姓包商將賄賂現金放進去冰箱內後離開，陳姓包商擔心白樣事後反悔，安排徵信社業者全程錄下白樣取款過程，這部影片也成為白樣收賄直接證據。

2018年底區長競選期間，白樣開口向林姓、董姓業者借款880萬元，收錢後遲不簽借據及本票，董男、林男透過陳男一再催討，白樣才表示沒錢可還，他還要陳男轉告董男等人，稱他們接下來標到的那瑪夏區公所工程案件，須依廠商獲利多寡，按決標金額支付8%至18%不等比率計算，再依8成概算應支付回扣數額，其中一半抵償先前的880萬元債務，另一半則交給白樣做為得標工程的對價賄款。董、林心有不甘，礙於仍有工程執行中不得不低頭，辦案人員查出白樣以此方式收受賄款及抵償債務總計1725萬多元。

白樣後續藉由陳姓包商向多家包商收取回扣、賄賂，加上上述幾次總計約2000萬，但白樣自被逮到法院審理期間，始終否認犯案，一度辯稱，跟陳姓包商拿的60萬是要用以轉借給那瑪夏居民，而後續的收受回扣、賄賂則是陳姓包商假借他的名義向他人詐欺取財。李姓包商、薛姓包商當庭時也辯稱，是為了讓陳姓包商之後不會刁難他們，非賄賂白樣。

但法院審理發現，白樣所提的那瑪夏居民根本不認識陳姓包商，且李姓包商先與白樣認識，才由白樣介紹兩人認識，陳姓包商後來還曾形容「董姓包商牽一台法拉利、李姓包商只牽一台賓士」比喻李姓包商給白樣的錢比較少。

法院審酌，白樣身為那瑪夏區長，無視公務員行為規範，利用職權向承包廠商索賄或收取回扣，事後始終否認犯行，甚至推託是代民眾借款或是原住民習俗，絲毫未見反省之意，依不違背職務收受賄賂罪、準收受賄賂罪、經辦公用工程收取回扣罪等共5罪，判處應執行有期徒刑18年，褫奪公權6年。