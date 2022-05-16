詐欺犯被拒收監案遭糾正 法務部：督促妥適辦理

詐欺犯被拒收監卻住飯店直播賣貨事件，監察院今天糾正法務部矯正署等。法務部表示尊重，將督促機關研議，依法妥適辦理拒絕收監，以維護國家刑罰權具體實現及兼顧收容人權益。

監察院今天發布新聞稿指出，法務部矯正署高雄二監於109年9月執行李姓詐欺犯收監時，只憑其提出「左頰上皮增生異常（癌前病變）」的醫院診斷書，便由衛生科護理師簽辦「現罹患疾病，因執行而不能保其生命」的拒絕收監評估單獲准。

監察院通過監委提案，糾正法務部矯正署、法務部矯正署高雄第二監獄、台灣橋頭地方檢察署等單位。

對此，矯正署發布新聞資料表示，新收受刑人於入監後是否應拒收，是須先經由醫師診斷評估。拒絕收監考量標準在於受刑人能否接受刑之執行，應以治療疾病並維持生存為優先，因此拒絕收監為暫時性不得已的處置。

此外，各矯正機關對於拒絕收監的個案均特別慎重辦理，被拒絕收監者，則送交檢察官斟酌情形為具保、責付、限制住居、限制出境等。矯正署將持續依法行政以兼顧收容人健康權益，符合社會公義與人民期待。

依監獄行刑法第13條：「受刑人入監時，應行健康檢查，受刑人不得拒絕；有下列情形之一者，應拒絕收監：1.有客觀事實足認其身心狀況欠缺辨識能力，致不能處理自己事務。2.現罹疾病，因執行而不能保其生命。3.懷胎五月以上，或生產未滿二月。4.罹患法定傳染病，因執行有引起群聚感染之虞。5.衰老、身心障礙，不能於監獄自理生活。」